Fátima Bosch se pronunció tras su reciente recaída durante un desfile en El Salvador

Fátima Bosch explicó que su desvanecimiento en Ecuador fue por agotamiento.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Fatima Bosch confirmó que continuará con su agenda oficial sin cambios.
Fatima Bosch confirmó que continuará con su agenda oficial sin cambios. (Foto: Lilian Suwanrumpha / AFP)

Fátima Bosch decidió dirigirse directamente a sus seguidores para explicar lo sucedido durante el desfile en Ecuador donde sufrió un desvanecimiento, la actual soberana de Miss Universe reapareció en su cuenta oficial de Instagram para tranquilizar a quienes se preocuparon al ver el momento en video.

¿Qué fue lo que realmente le ocurrió Fátima Bosch?

En un mensaje breve pero contundente, explicó que el episodio fue consecuencia del agotamiento acumulado tras una agenda exigente, según detalló, no se trató de una enfermedad ni de una condición médica preexistente, sino de un cuadro momentáneo derivado del cansancio.

Sus palabras tuvieron un efecto inmediato, miles de mensajes de apoyo comenzaron a multiplicarse, destacando la importancia de priorizar la salud incluso en medio de compromisos internacionales.

¿Cómo se encuentra actualmente Fátima Bosch?

En la misma publicación, Fátima Bosch agradeció las muestras de cariño recibidas tanto en Ecuador como a través de plataformas digitales y confirmó que, tras la evaluación médica correspondiente, su condición era favorable y que se encontraba en buen estado.

Fátima Bosch, Miss Universe, rompió el silencio acerca de si renunciará a la corona: esto dijo
Fátima Bosch se desvaneció durante un desfile en Ecuador mientras participaba como invitada de honor. AFP: Lillian Suwanrumpha

Fátima dejó claro que el susto no pasó a mayores y que no existe ningún diagnóstico preocupante detrás del incidente, esa aclaración resultó clave para frenar rumores que apuntaban a posibles complicaciones más graves, teniendo en cuenta la viralidad del video en el que se veía el momento exacto del desvanecimiento.

¿Fátima Bosch continuará con su agenda oficial?

Fátima Bosch fue enfática al señalar que continuará cumpliendo con los compromisos programados, siempre con responsabilidad y tomando en cuenta las recomendaciones médicas.

Fátima Bosch
Fátima Bosch explicó que el episodio fue “momentáneo derivado del agotamiento”.| Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

El rol de Miss Universo implica una agenda intensa que combina eventos públicos, labores sociales y traslados internacionales y no solo despejó dudas sobre su salud, sino que también evidenció profesionalismo al retomar sus responsabilidades tras el incidente.

La tranquilidad transmitida permitió que el enfoque volviera a centrarse en su labor como embajadora, dejando atrás la preocupación que se apoderó de las redes horas antes a causa de su estado de salud.

