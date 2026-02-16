En los últimos días, el mundo de la televisión se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocida actriz, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional al demostrar su gran habilidad en el campo artístico.

Además, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de los seguidores de la actriz, quienes la acompañaron a lo largo de su amplia trayectoria profesional en la que demostró su gran talento al ser considerada la pionera del doblaje en Latinoamérica.

¿Quién fue la reconocida actriz que falleció en los últimos días?

El nombre de Dolores Muñoz Ledo Ortega, más conocida como ‘Marcela Septien’, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras anunciarse la desafortunada noticia de su fallecimiento.

Así se confirmó el fallecimiento de la actriz: Dolores Muñoz Ledo Ortega. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte de la Asociación Nacional de Actores, más conocida como ANDA, quienes anunciaron las siguientes palabras a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con más de 24 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Dolores Muñoz Ledo Ortega “Marcela Septien”. Socia Activa de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amistades y gremio artístico de Doblaje. Descanse en Paz”, dice el comunicado oficial de ANDA.

Por el momento, se desconocen las causas de la muerte de Dolores Muñoz. Sin embargo, se refleja que la actriz de doblaje mexicano falleció a sus 107 años, demostrando su talento con el paso de los años.

¿En qué producciones participó la actriz Dolores Muñoz Ledo Ortega? | Foto: Freepik

¿Cuál fue el importante legado que dejó Dolores Muñoz Ledo a lo largo de su amplia trayectoria profesional?

Cabe destacar que Dolores Muñoz, artísticamente conocida como ‘Marcela Septien’, demostró desde su juventud su gran habilidad para la actuación, en especial, en el mundo del doblaje en el que tuvo la oportunidad de interpretar a varios personajes.

Así también, la recordada actriz tuvo la oportunidad de interpretar a varios personajes en reconocidas producciones como: ‘Chip y dale al rescate’, ‘He-Man y los amos del universo’ y ‘Kalimán: el juego de la muerte’.