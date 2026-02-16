Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ella es Valen G, la influenciadora que fue exnovia del cantante Kris R: ¿quién es?

Desde que Kris R confirmó su relación con Karina García, internautas especulan de su pasado. Ella es Valen G, exnovia del cantante.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ella es Valen G, la influenciadora que fue exnovia del cantante Kris R: ¿quién es?
¿Quién es Valen G, la exnovia de Kris R? | Foto: Canal RCN

En los últimos meses, el nombre de Kristian Rangel Betancur, artísticamente conocido como Kris R, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al convertirse en uno de los cantantes colombianos más resonados en el género urbano.

Además, el cantante no solo se ha convertido en tendencia a través de las redes sociales al demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también por confirmar su romance con Karina García, quien es creadora de contenido y panelista digital de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, un programa del Canal RCN.

Así también, varios navegantes han generado una ola de comentarios en los últimos días, tras recordar la exrelación que tuvo Kris R con una reconocida creadora de contenido digital colombiana llamada Valen G.

¿Quién es y a qué se dedica Valen G, la influenciadora que fue exnovia de Kris R?

Cabe destacar que Kris R no solo se ha destacado por ser uno de los más grandes exponentes del género urbano en los últimos meses, sino que también, ha atrapado la atención mediática tras compartir varios acontecimientos de su vida personal en las diferentes plataformas digitales.

Recordemos que hace un largo periodo de tiempo, el cantante colombiano Kris R, tuvo una relación sentimental con una reconocida creadora de contenido digital colombiana llamada: Valentina Gómez, más conocida como Valen G, quien explicó mediante un video hace varios meses, las razones por las cuales terminó con el cantante, el cual adquirió gran viralidad.

Desde luego, Kris R y Valen G, compartieron en el pasado varios acontecimientos de su exrelación mediante las diferentes plataformas digitales, en especial por hacerlo público.

Ella es Valen G, la influenciadora que fue exnovia del cantante Kris R: ¿quién es?
¿Cómo fue la exrelación de Kris R y Valen G? | Foto: Canal RCN

Sin embargo, cada uno tomó la decisión de continuar con su camino por separado. Por un lado, Valen G, sigue compartiendo varios acontecimientos de su vida personal mediante sus redes sociales al ser una reconocida influenciadora. Por el otro, Kris R ha adquirido gran popularidad con sus canciones y, también, con su nueva relación junto a Karina García.

¿Cuándo confirmaron Karina García y Kris R su actual relación?

Recordemos que, desde hace varias semanas, Kris R y Karina García se convirtieron en centro de atención mediática tras compartir varias fotografías en las que aparecieron juntos de manera cercana.

Ella es Valen G, la influenciadora que fue exnovia del cantante Kris R: ¿quién es?
Así se confirmó la relación de Karina García y Kris R. | Fotos: Canal RCN

Esta noticia causó una ola de comentarios por parte de los internautas, quienes han resaltado la especial relación que se evidencia entre Karina y Kris R, quienes se conocieron durante el videoclip de ‘Ganas’ del cantante.

