Karol G sorprendió al eliminar su publicación de cumpleaños horas después

Karol G celebró sus 35 años con una fiesta llena de celebridades, baile y comentarios de sus seguidores en redes sociales.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Karol G cumplió 35 años el 14 de febrero de 2026 y lo celebró rodeada de amigos y figuras del entretenimiento.
Karol G cumplió 35 años el 14 de febrero de 2026 y lo celebró rodeada de amigos y figuras del entretenimiento. (AFP/ Dimitrios Kambouris)

Karol G celebró sus 35 años con una fiesta que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales, pero más allá de los invitados y el lujo del evento, lo que realmente captó la atención fue el mensaje y la energía que transmitió en su publicación.

La artista ha estado en el centro de titulares por su impacto internacional y por los constantes comentarios sobre su vida sentimental. Sin embargo, en su post dejó claro que la celebración era sobre ella, su presente y la energía que quiere proyectar.

¿Qué quiso decir Karol G con su mensaje en redes sociales?

La frase inconclusa que acompañó el post fue suficiente para que el público comenzara a especular, algunos interpretaron que se trataba de una declaración de libertad, otros la asociaron con una nueva etapa personal y artística.

Karol G publicó fotos y videos del evento, pero eliminó el contenido horas después de subirlo.
Karol G publicó fotos y videos del evento, pero eliminó el contenido horas después de subirlo. /AFP: Michael Tran

El misterio aumentó cuando, horas después de haber publicado el contenido en Instagram y Facebook, la cantante eliminó el post de Instagram, aunque permaneció activo por un tiempo en otras plataformas como Facebook.

Este movimiento generó preguntas inmediatas sobre si había sido una estrategia, un impulso del momento, o simplemente una decisión privada. Lo cierto es que esa breve publicación logró un alto nivel de interacción y reforzó la expectativa constante que rodea cada paso de Karol G.

¿Esta celebración marca un nuevo comienzo para Karol G?

La fiesta no solo fue un encuentro social, también pareció simbolizar una transición, pues la energía que proyectó en los videos, bailando con amigos, riendo y disfrutando sin filtros, fue interpretada por muchos como una muestra de renovación.

Nueva etapa, nueva energía: los fans hablan del renacer artístico de Karol G.
Nueva etapa, nueva energía: los fans hablan del renacer artístico de Karol G. (AFP/ Michael Tran)

Cada publicación suele tener un trasfondo que va más allá de lo superficial, y en esta ocasión no fue la excepción, pues el concepto visual en negro y azul reforzó una estética elegante y poderosa, alineada con la imagen que ha consolidado en los últimos años.

¿Karol G reflejará esto próximamente en su música?

Para muchos seguidores, este cumpleaños podría estar anticipando una nueva etapa creativa, la frase “A lo que yo vine fue a…” fue leída como una antesala de algo más grande, quizás un concepto musical renovado o un proyecto cargado de fuerza femenina y crecimiento personal.

Aunque el post haya desaparecido de su perfil principal, el impacto ya estaba hecho y su cumpleaños número 35 no solo fue tendencia por el lujo y la lista de invitados, sino por la manera en que utilizó ese momento para reafirmar quién es y hacia dónde va.

