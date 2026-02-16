Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Las miradas y sonrisas entre Manuela Gómez y Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia

Nació el shippeo entre Manuela Gómez y Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia 2026, tras varios cruces de miradas.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Los acercamientos entre Manuela Gómez y Nicolás Arrieta en La casa de los famosos
El supuesto shippeo entre Manuela Gómez y Nicolás Arrieta en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

El pasado lunes 12 de enero, inició La casa de los famosos Colombia 2026 y hasta la fecha se han vivido cinco eliminaciones, una de ellas ha sido doble.

Artículos relacionados

Durante este primer mes de convivencia, los participantes han presenciado discusiones, rivalidades, diferencias, amores, desamores, amistades, enemistades y hasta congelados, pues algunos seres queridos de los famosos ya los han ido a recargar de energía.

Entre esas tantas relaciones generadas dentro de la casa más famosa, ha habido coqueteos y shippeos que emocionan a los televidentes y seguidores del programa, aunque solo quede en eso, en shippeos y nada más; ese es el caso de dos participantes.

Artículos relacionados

¿Cuál es el shippeo que nació en La casa de los famosos Colombia?

Primero, definamos shippeo para quienes no conocen el término y es que los fans de las relacionan amorosamente a dos celebridades.

En este caso, en La casa de los famosos Colombia 2026, uno de los shippeos es Yuli Ruiz y Alejandro Estrada.

Sin embargo, los televidentes están notando situaciones muy cercanas y raras entre Manuela Gómez Franco y Nicolás Arrieta, debido a las miraditas, sonrisas y palabras de parte de los dos famosos.

Las miradas entre Manuela Gómez y Nicolás Arrieta
Fans reaccionan a la química entre Manuela Gómez y Nicolás Arrieta. (Foto: Canal RCN)

¿Cuáles han sido las señales que relacionan a Manuela Gómez y Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia?

En los últimos días, en redes sociales han circulado varios clips editados de Manuela Gómez y Nicolás Arrieta en donde se les han visto acercamientos sospechosos; por un lado, el creador de contenido le bailó a la empresaria en el jacuzzi.

Artículos relacionados

Y en otros momentos diferentes, se han visto y se han sonreído, hasta Karola dijo que pareciera que ellos dos se gustaran por el cambio de luces que se hacen cuando no los están viendo.

De hecho, en el mismo perfil social de Manuela Gómez han subido un video recopilando estos momentos en los que ambos se ven sospechosos y hasta se les nota una sonrisa nerviosa.

El supuesto shippeo entre Manuela Gómez y Nicolás Arrieta en La casa de los famosos.
Los acercamientos entre Manuela Gómez y Nicolás Arrieta en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

¿Pasa algo entre Nicolás Arrieta y Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 2026?

Los televidentes y seguidores de La casa de los famosos Colombia 2026 han notado los comportamientos raros de ambos participantes y por eso nació el shippeo, sin embargo, esto son solo ilusiones que se hacen los seguidores, porque se sabe que Nicolás Arrieta tiene a su novia.

Por su lado, a Manuela Gómez la está esperando el padre de su hija, quien le propuso matrimonio durante la gala en vivo del programa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Karola recordó al Sebastucho en su línea de vida La casa de los famosos

Karola recordó a Sebastucho en su línea de vida en La casa de los famosos: "le agradezco siempre"

Karola se mostró conmovida al revelar que Sebastucho, su expareja, fue parte de un proceso muy importante en su vida.

Karina García opinó sobre el cambio de ánimo de Karola en La casa de los famosos Colombia: esto dijo Karina García

Karina García opinó sobre el cambio de ánimo de Karola en La casa de los famosos Colombia: esto dijo

Karina García se pronunció inesperadamente tras el cambio de ánimo que ha tenido Karola en La casa de los famosos Colombia.

Sofía Jaramillo reveló su top 3 de pocisionamientos en La casa de los famosos La casa de los famosos

Sofía Jaramillo sorprendió al revelar su top 3 de pocisionamientos en La casa de los famosos

Sofía Jaramillo sorprendió al mencionar los participantes de La casa de los famosos que, según ella, destacan en posicionamientos.

Lo más superlike

Luisa Fernanda W publicó en sus historias capturas de su conversación con ChatGPT. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W preguntó a ChatGPT cuáles son sus “red flags”

Luisa Fernanda W compartió lo que ChatGPT le dijo sobre sus posibles “banderas rojas” y lo compartió en redes.

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje

Feid

El plan de Feid mientras Karol G celebraba su cumpleaños

Cardi B cae en pleno show en Las Vegas y su reacción se vuelve viral Cardi B

Cardi B sufre aparatosa caída en concierto y sorprende con su reacción | VIDEO

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones