Las miradas y sonrisas entre Manuela Gómez y Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia

El pasado lunes 12 de enero, inició La casa de los famosos Colombia 2026 y hasta la fecha se han vivido cinco eliminaciones, una de ellas ha sido doble.

Durante este primer mes de convivencia, los participantes han presenciado discusiones, rivalidades, diferencias, amores, desamores, amistades, enemistades y hasta congelados, pues algunos seres queridos de los famosos ya los han ido a recargar de energía.

Entre esas tantas relaciones generadas dentro de la casa más famosa, ha habido coqueteos y shippeos que emocionan a los televidentes y seguidores del programa, aunque solo quede en eso, en shippeos y nada más; ese es el caso de dos participantes.

¿Cuál es el shippeo que nació en La casa de los famosos Colombia?

Primero, definamos shippeo para quienes no conocen el término y es que los fans de las relacionan amorosamente a dos celebridades.

En este caso, en La casa de los famosos Colombia 2026, uno de los shippeos es Yuli Ruiz y Alejandro Estrada.

Sin embargo, los televidentes están notando situaciones muy cercanas y raras entre Manuela Gómez Franco y Nicolás Arrieta, debido a las miraditas, sonrisas y palabras de parte de los dos famosos.

Fans reaccionan a la química entre Manuela Gómez y Nicolás Arrieta. (Foto: Canal RCN)

¿Cuáles han sido las señales que relacionan a Manuela Gómez y Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia?

En los últimos días, en redes sociales han circulado varios clips editados de Manuela Gómez y Nicolás Arrieta en donde se les han visto acercamientos sospechosos; por un lado, el creador de contenido le bailó a la empresaria en el jacuzzi.

Y en otros momentos diferentes, se han visto y se han sonreído, hasta Karola dijo que pareciera que ellos dos se gustaran por el cambio de luces que se hacen cuando no los están viendo.

De hecho, en el mismo perfil social de Manuela Gómez han subido un video recopilando estos momentos en los que ambos se ven sospechosos y hasta se les nota una sonrisa nerviosa.

Los acercamientos entre Manuela Gómez y Nicolás Arrieta en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

¿Pasa algo entre Nicolás Arrieta y Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 2026?

Los televidentes y seguidores de La casa de los famosos Colombia 2026 han notado los comportamientos raros de ambos participantes y por eso nació el shippeo, sin embargo, esto son solo ilusiones que se hacen los seguidores, porque se sabe que Nicolás Arrieta tiene a su novia.

Por su lado, a Manuela Gómez la está esperando el padre de su hija, quien le propuso matrimonio durante la gala en vivo del programa.