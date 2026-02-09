Yeison Jiménez reaparece en video con IA que recrea qué habría pasado si hubiese evitado la avioneta

A un día de cumplirse un mes del fallecimiento de Yeison Jiménez, han salido a la luz videos recreados con inteligencia artificial en los que el artista caldense no se sube a la avioneta y se imagina qué habría pasado si esa historia hubiera sido diferente.

¿Por qué los fans hablan de un final distinto tras videos con IA de Yeison Jiménez?

El pasado 10 de enero, toda Colombia estuvo en medio de la conmoción tras el fallecimiento de uno de los artistas más queridos, reconocido por su música y su historia de vida marcada por la resiliencia.

En medio de los homenajes póstumos que se le realizaron, también se viralizaron varios videos recordando momentos icónicos de su vida y trayectoria.

En esta ocasión, en redes sociales está circulando un video recreado en el que Yeison Jiménez no se sube al avión, generando diversas reacciones entre los usuarios quienes aún se preguntan si en algún momento se anunciaría que todo había sido una estrategia de marketing y que la noticia de su muerte no era real.

Yeison Jiménez y el video con IA que muestra qué habría pasado si no tomaba la avioneta. (Foto: AFP)

¿Qué habría pasado si Yeison Jiménez no se subía a la avioneta?

El video, que parece completamente real, muestra supuestamente a Yeison Jiménez en las escaleras justo antes de entrar a una avioneta azul con blanco. En la grabación, una persona le dice: “Espere, no se suba a la avioneta, Yeison”.

Según la recreación, el artista se devuelve, mira hacia atrás con expresión de susto y se aleja de la aeronave, mientras la misma voz insiste: “Por lo que sea, no se suba”.

En otra escena, aparece Yeison Jiménez sentado con ruana en un restaurante, tomando sopa, mientras una voz femenina le dice: “Menos mal no se subió, coma tranquilo” y el supuesto Yeison le dice si como si fuera una anécdota.

Por supuesto que el video ha generado cientos de reacciones en el que reaccionaron con nostalgia y sorpresa por la apariencia del supuesto Yeison Jiménez.

Mientras otros lo ven como un homenaje creativo o una forma de imaginar un destino distinto a lo que realmente ocurrió en esta tragedia, en la que el artista dejó este mundo.