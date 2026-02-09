Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Así lucía Ryan Castro en 2017 antes de ser una estrella del género

Descubre el mensaje que Ryan Castro publicó en 2017 y que hoy cobra sentido tras convertirse en una de las figuras del urbano.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Ryan Castro revivió el post que anticipó su éxito mundial.
Ryan Castro revivió el post que anticipó su éxito mundial. Foto AFP/ Mireya Acierto

Ryan Castro compartió una captura de pantalla de un mensaje que escribió en 2017, cuando su carrera apenas daba sus primeros pasos.

Aquel post, que en su momento pudo parecer un simple pensamiento lanzado al aire, hoy se lee como una declaración de intenciones que terminó convirtiéndose en realidad.

Artículos relacionados

¿Qué decía Ryan Castro cuando aún nadie lo conocía?

En esa publicación de hace varios años, Ryan se mostraba convencido de que su momento llegaría, en la imagen compartida, se le ve joven, sin barba, sin tatuajes visibles y con un estilo sencillo, una camiseta blanca de estampado discreto y sentado en el sofá de su casa.

Acompañando la foto, el cantante añadió únicamente el año “2017” y un corazón, un gesto simple pero cargado de simbolismo, para muchos de sus seguidores, fue una forma de recordar que todo proceso tiene un inicio humilde y que la constancia puede transformar por completo una realidad.

Artículos relacionados

¿Cómo se transformó la imagen de Ryan Castro y su carrera con el éxito?

Hoy, el intérprete proyecta una marca personal sólida, con una estética más arriesgada, presencia escénica fuerte y una identidad visual que lo distingue dentro del género urbano.

Ryan Castro cerró el 2025 con gratitud, música y un mensaje para su fandom.
Ryan Castro recordó un post de 2017 donde predijo el éxito que hoy vive. Foto AFP/Romain Maurice

Musicalmente, Ryan ha logrado posicionarse como uno de los nombres más reconocidos del urbano colombiano y latinoamericano, sus canciones conectan con públicos diversos y su colaboración con figuras de alto nivel, como J Balvin, ha reforzado su lugar dentro de la industria, demostrando que su crecimiento no fue casual, sino resultado de disciplina y enfoque.

Artículos relacionados

¿Por qué esta publicación de Ryan Castro conectó tanto con sus seguidores?

Para muchos, se trata de una lección sobre creer en uno mismo incluso cuando no hay aplausos, contratos ni escenarios llenos, pero Ryan Castro mostró que antes del éxito hubo fe, visión y paciencia, elementos con los que miles de personas se sienten identificadas.

Así fue el reencuentro de Feid con J Balvin y Ryan Castro en los Grammy 2026: ¿sin Karol G?
Ryan Castro compartió una imagen de 2017, cuando apenas iniciaba su carrera. | AFP: Amy Sussman

Al compartir ese recuerdo, el artista no solo celebró lo que ha logrado, sino que también honró a la versión de sí mismo que soñó en silencio.

Su mensaje recordó que las metas pueden parecer lejanas, pero no imposibles, y que el camino, por más largo que sea, vale la pena cuando se recorre con convicción.

Hoy, Ryan Castro no solo mira atrás con orgullo, sino que se confirma como un referente del género urbano, demostrando que creer en el propio talento puede ser el primer gran paso para convertir los sueños en realidad.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Luis Fonsi protagoniza momento emotivo tras ver a Bad Bunny en el Super Bowl Bad Bunny

Luis Fonsi rompe en llanto tras el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 y fans reaccionan

Luis Fonsi reaccionó de manera inesperada a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026.

Yeison Jiménez reaparece en video recreado con IA que imagina un destino distinto Yeison Jiménez

Yeison Jiménez reaparece en video con IA que recrea qué habría pasado si hubiese evitado la avioneta

Un video viral con IA sorprende al recrear a Yeison Jiménez evitando la avioneta y teniendo otro final a su historia.

kendall jenner y bad bunny Bad Bunny

Así reaccionó Kendall Jenner tras ver a Bad Bunny en el Super Bowl

Grabaron a Kendall Jenner viendo a su expareja Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl.

Lo más superlike

karina Garcia y mariana zapata Karina García

Karina García reaccionó luego de que tildaran a Mariana Zapata de "plato típico"

Karina García opinó luego de que Marilyn Patiño llamara a Mariana Zapata plato típico en el posicionamiento en La casa de los famosos.

Hija de Daddy Yankee genera polémica por su mensaje hacia Bad Bunny. Daddy Yankee

Internautas le caen con todo a hija de Daddy Yankee tras apoyar a Bad Bunny en el Super Bowl

Reconocida influencer revela que perdió su tercer embarazo Talento internacional

Reconocida influencer revela la dura pérdida de su tercer embarazo

Pepe Aguilar lanza directas advertencias a youtuber que habló sobre Ángela Aguilar Pepe Aguilar

Pepe Aguilar lanza directas advertencias a youtuber que habló sobre Ángela Aguilar

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano