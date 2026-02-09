La influenciadora Karina García reaccionó luego de que Marilyn Patiño criticada a Mariana Zapata en el posicionamiento en La casa de los famosos Colombia de este domingo 8 de febrero, en donde la actriz y la presentadora Sara Uribe fueron eliminadas.

¿Qué le dijo Marilyn Patiño a Mariana Zapata en el posicionamiento en La casa de los famosos Colombia?

En la gala de este 8 de febrero se llevó a cabo la doble eliminación en la que los participantes se posicionaron ante los nominados que querían que salieran de la competencia.

La creadora de contenido Mariana Zapata se posicionó frente a Marilyn Patiño debido a las diferencias que tuvieron en el juego.

En medio de la discusión, Marilyn Patiño llamó a la paisa "plato típico", a cuya crítica Mariana decidió ignorarla.

"¿Qué siente que a uno le digan el palto típico de Medellín? aquí lo has demostrado fielmente", le dijo.

¿Cómo reaccionó Karina García tras critica de Marilyn Patiño a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

La influenciadora Karina García, quien es panelista en el programa "Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos Colombia" junto a Roberto Velásquez y Néstor Parra donde opinan en tiempo real sobre lo que ocurre en las galas del reality.

Cuando Marilyn Patiño le lanzó dicho comentario a Mariana Zapata, Karina García se mostró sorpresiva al respecto y señaló que no iba a comentar nada, pero luego con el humor que la caracteriza señaló que a ella le suelen decir lo mismo.

"Prefiero no opinar porque a mí también me dicen el plato típico jajaja, a mí me han dicho así y no me ofende, el plato típico es el más rico, es depende cómo uno lo tome", expresó.

Tras su declaración, muchos internautas reaccionaron donde algunos defendieron a Mariana Zapata y otros se mostraron de acuerdo con Marilyn Patiño, además de destacar cuánto la extrañarán tras su inesperada salida.

Por ahora, los famosos siguen disfrutando de su experiencia y dando comienzo a una nueva etapa en el programa donde Karola llegará a darle un giro importante al juego.