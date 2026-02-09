Luis Fonsi rompe en llanto tras el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 y fans reaccionan
Luis Fonsi reaccionó de manera inesperada a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026.
El Super Bowl 2026 dejó uno de los momentos más comentados del entretenimiento mundial gracias al impactante show de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny.
¿Por qué Luis Fonsi se emocionó con la presentación de Bad Bunny?
La presentación del artista puertorriqueño no solo conquistó a millones de fans alrededor del mundo, sino que también emocionó a varias figuras de la industria musical, entre ellas Luis Fonsi, quien sorprendió al reaccionar visiblemente conmovido durante el espectáculo.
El intérprete de “Despacito”, quien se encontraba en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, presenciaba la gran final en la que los Seattle Seahawks ganaron el Super Bowl LX en 2026 tras vencer a los New England Patriots con un marcador de 29-13.
Luis Fonsi, que estaba entre el público, no solo disfrutó del espectáculo y de las canciones del también puertorriqueño, sino que además se le vio muy emocionado durante el evento, mientras observaba los juegos pirotécnicos y se secaba las lágrimas que caían por su rostro.
¿Qué dijo Luis Fonsi tras la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026?
Tras la presentación, Luis Fonsi quiso felicitar a Bad Bunny con un emotivo mensaje en sus redes sociales, que acompañó con varios momentos en los que dejó ver cómo se vivió el show desde el público.
“Querido Benito, lo que hoy hiciste por Puerto Rico no tiene precedentes. Muchos vieron un halftime show de un latino; nosotros vimos a alguien gritando lo que somos: alegría, resiliencia, fuerza, música y unidad. Hoy bailé contigo, canté contigo y también lloré”.
Luis Fonsi además le envió a Bad Bunny un mensaje de orgullo por su patria y por lo que hizo en tierras estadounidenses.
“Hoy el Super Bowl lo ganaste tú; nosotros contigo y tu mensaje llegó a quienes no quieren oír. Qué orgullo boricua. We’re America together. No se puede decir ni más alto ni más claro. Bravo. ¡Gracias!”
Como era de previsible, los comentarios no se hicieron esperar por parte de los internautas quienes elogiaron la reacción de Luis Fonsi y la presentación de Bab Bunny.
“Lo podrán criticar y no gustarle su música, pero fue a la casa de los gringos, en su estadio, con su público, y en su cara les dijo ¡TODOS SOMOS AMERICA!” o “Luis fonsi lloro DES PA CITO”.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike