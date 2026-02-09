El cantante Bad Bunny ha acaparado todas las miradas de millones de fanáticos alrededor del mundo luego de su sorprendente presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl, considerado como uno de los eventos deportivos más importantes.

¿Cómo fue la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl?

El artista sorprendió a sus fanáticos al ofrecer un mensaje cultural y político en medio del debate migratorio que afronta Estados Unidos, en el que resaltó a los latinos y todo lo que nos representa.

El evento se llevó a cabo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde el cantante ofreció una presentación en la que contó con varios invitados famosos entre ellos Lady Gaga, Ricky Martin, Karol G, Cardi B, entre otros.

¿Cómo reaccionó Kendall Jenner al ver a Bad Bunny en Super Bowl?

La modelo estuvo presente en este evento deportivo como suele hacerlo cada año y estuvo acompañada por su hermana Kim Kardashian, quien apareció por primera vez públicamente junto Lewis Hamilton, con quien sostiene una relación.

También estuvo acompañada por su mejor amiga Hailey y el artista Justin Bieber.

En redes sociales se ha vuelto viral el momento en el que Kendall Jenner, quien lució muy casual, se ve de pie disfrutando del show del puertorriqueño bailando bastante seria y sosteniendo la mano de Hailey, quien para muchos seguidores le estaba dando apoyo en ese momento tan incómodo para ella.

Recordemos que, la famosa pareja terminó, al parecer, a finales del 2024, cuyas razones se desconocen por completo.

Bad Bunny suele ser bastante reservado con su vida privada, y, aunque no se conoce si actualmente está con alguien, se ha especulado que habría regresado con su exnovia Gabriela Berlingeri.

Por el momento, miles de fanáticos se han mostrado felices por el cantante y han detallado que guardan la esperanza de que pueda volver con Kendall Jenner.

Por su parte, Lady Gaga le dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento tras haberla invitado al show.