Bad Bunny ha generado un gran impacto en todo el mundo por su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl. Según cifras oficiales, 135.5 millones de personas vieron el espectáculo liderado por el artista puertorriqueño.

El ‘conejo malo’, de paso, rompió un récord, pues su show superó la cantidad de personas que habían visto el medio de Kendrick Lamar en el 2025. Benito, además, ahora está por encima de otras grandes de la música como Michael Jackson, Usher y Rihanna.

¿Por qué la hija de Daddy Yankee ha recibido críticas tras dedicarle mensaje a Bad Bunny?

Las redes sociales explotaron con la presentación de Bad Bunny, pero un mensaje en particular se robó la atención de los cibernautas; este provino de Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee.

En su cuenta de Instagram, donde suma 2 millones de seguidores, la joven le dedicó un mensaje al ‘conejo malo’ y sus palabras no pasaron desapercibidas por parte de los internautas.

El mensaje de la hija de Daddy Yankee fue interpretado como una indirecta para su propio padre. Foto: AFP - Rich Fury

“El mejor artista que ha dado PR. Olvídate que quedamos en una pieza”, escribió Jesaaelys junto a un video que recoge parte de la presentación del cantante de 31 años. Pero en otra publicación posterior escribió, además: “Gracias mami por parirme aquí”.

Las palabras de la joven no cayeron bien entre los fans de Daddy Yankee, pero también evidenciaron que su relación con el ‘Cangry’ está totalmente rota.



Las redes empezaron a llenarse con mensajes a favor de Daddy Yankee, en los que expresaron que el Big Boss estaba por encima de Benito. De hecho, en medio de su show, Bad Bunny le rindió homenaje, no solo al intérprete de ‘Gasolina’, también a Don Omar y a Tego Calderón.

“El mejor es @daddyyankee”, “odia a tu papá todo lo que quieras, pero DY es el número 1”, “siii, uno de muchos, pero él No 1 es tu papi”, “el mejor es Daddy sin duda alguna”, “el mejor artista es tu papi, mi reina”, “gracias a tu papá existe este género”, comentaron internautas.

¿Por qué Jesaaelys Ayala rompió toda relación con su padre, Daddy Yankee?

Daddy Yankee está inmerso en un problema judicial con su exesposa y madre de Jesaaelys, Mireddys González. Tras confirmarse su divorcio, DY interpuso una serie de demandas en contra de ella.

Entre las denuncias, el artista acusa a su expareja y a su excuñada, Ayeicha González, de haber transferido 100 millones de dólares de cuentas corporativas a cuentas personales. Además, DY logró ser reconocido legalmente por cuatro de sus marcas, lo que implica que podrá hacer uso comercial de ellas sin algún tipo de autorización de parte de Mireddys.

Jesaaelys tomó distancia de su padre a raíz de su litigio judicial con su exesposa, Mireddys González. | AFP: Julio Aguilar

El litigio judicial entre ambos parece estar lejos de terminar. En febrero del 2025 oficializaron su divorcio, pero actualmente existen señalamientos de lado y lado por supuesta mala gestión administrativa y disputas por los bienes logrados a lo largo del matrimonio.

¿Daddy Yankee no fue invitado al matrimonio de su hija Jesaaelys Ayala?

Hace algunas semanas, Jesaaelys Ayala se casó, pero brilló por su ausencia Daddy Yankee. Mireddys González, madre de la joven, fue quien tuvo un papel protagónico durante la ceremonia; acompañó a la novia hasta el altar y en las fotografías del recuerdo estuvo muy presente.

Aún así, la presencia del ‘Cangry’ no causó extrañeza si se tiene en cuenta que la joven rompió toda comunicación con su padre a raíz del litigio judicial con su madre.