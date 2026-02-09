Luisa Fernanda W sorprendió al revelar la carrera que impulsó su éxito digital

Luisa Fernanda W volvió a generar conversación entre sus seguidores luego de abrir una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, espacio que aprovechó para compartir aspectos poco conocidos de su formación profesional y del proceso detrás de la marca personal que ha construido durante años.

Aunque muchos la conocen por su presencia constante en plataformas digitales, Luisa Fernanda sorprendió al recordar que su camino no comenzó de manera improvisada.

¿Cómo influyó para Luisa Fernanda W su carrera universitaria en su éxito digital?

Durante la conversación con sus seguidores, Luisa Fernanda reveló que estudió Comunicación Social y Periodismo, una decisión que, aunque no la llevó a ejercer de manera tradicional en medios, sí le dio bases fundamentales para entender la narrativa, el lenguaje audiovisual y la manera de conectar con las audiencias.

Luisa Fernanda W estudió Comunicación Social y Periodismo antes de dedicarse a redes./ (Foto del Canal RCN)

Según explicó, esa formación le permitió aprender a contar historias, estructurar mensajes y comprender cómo funciona la comunicación desde un enfoque estratégico.

Para ella, el conocimiento adquirido en la universidad se convirtió en una herramienta silenciosa pero poderosa que aplicó de forma natural cuando empezó a compartir contenido en redes sociales.

¿Por qué Luisa Fernanda W sigue editando y grabando su propio contenido?

Luisa Fernanda contó que, gracias a su formación y a su curiosidad constante, aprendió desde el inicio nociones básicas de edición y grabación, habilidades que fue perfeccionando con el tiempo y a pesar de la cantidad de trabajo que implica y del volumen de contenido que produce, aseguró que no ha delegado ese proceso en terceros.

Para ella, encargarse personalmente de la edición y grabación no es una carga, sino una forma de conexión con su proyecto.

Explicó que disfruta cada etapa del proceso creativo y que hacerlo por sí misma le permite transmitir autenticidad, cuidar los detalles y mantener coherencia con la imagen que quiere proyectar.

¿Qué ha mantenido a Luisa Fernanda W vigente en un mundo tan cambiante?

Contó que, al dedicarse de lleno a las redes sociales desde muy joven, entendió la importancia de actualizarse, por lo que realizó cursos de marketing digital y viajó durante un mes a Los Ángeles para aprender más sobre el universo digital y las tendencias globales.

Luisa Fernanda W confesó por qué su carrera fue clave en su éxito digital.(Foto: Canal RCN)

Lejos de ver la creación de contenido como una etapa pasajera, dejó claro que sigue siendo su mayor pasión, para ella, evolucionar, aprender y adaptarse ha sido clave para mantenerse vigente y fiel a sí misma, incluso cuando las plataformas cambian y las audiencias se transforman.