Novia de Nicolás Arrieta responde si le incomoda Mariana Zapata: así fue su inesperada confesión

Manuela Ortiz, novia de Nicolás Arrieta, habló sin filtros sobre lo que piensa de Mariana Zapata.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Novia de Nicolás Arrieta responde sin filtros sobre Mariana Zapata de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

Manuela Ortiz, pareja sentimental de Nicolás Arrieta, reaccionó a un fan que le preguntó qué pensaba sobre Mariana Zapata y algunos coqueteos dentro de La casa de los famosos Colombia 3.

¿Qué dijo la novia de Nicolás Arrieta sobre la cercanía con Mariana Zapata?

Recientemente, la comunicadora compartió un video en sus redes sociales mostrando su look a sus seguidores, quienes siempre le preguntan por Nicolás Arrieta y su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

En esta ocasión, mientras algunos usuarios le consultaban cómo veía los comentarios negativos sobre lo ocurrido recientemente en el brunch con la eliminada Marilyn Patiño, ella respondió que le parecía triste la forma en que algunas personas se referían a él.

“Me parece triste que las personas actúen así 🙁 concuerdo contigo en que Nico ha sido muy lindo con todos”, escribió.

Otros seguidores, por el contrario, le preguntaron directamente qué pensaba sobre Mariana Zapata con una pregunta puntual: “¿A Nicolás le gusta Mariana o son suposiciones mías?”.

Sin filtros, Manuela respondió: “No lo culparía, es muuuy bella”, dejando claro una vez más que no es celosa y que confía plenamente en su pareja como lo ha hecho saber en varias ocasiones.

¿Por qué dicen que Nicolás Arrieta es coqueto en La casa de los famosos?

Durante su paso por la casa, Nicolás Arrieta ha tratado de manera cercana y amable a varias mujeres dentro de la casa.

No solo con Mariana Zapata, sino que también se le ha visto interactuar de forma especial incluso con Alexa Torres.

Recientemente, durante un desfile en traje de dos piezas que realizaron los participantes, Nicolás Arrieta prefirió taparse los ojos en lugar de ver el paso de Yuli Ruiz, quien también recibe elogios dentro y fuera de La casa de los famosos.

Lo cierto es que la novia de Nicolás Arrieta continúa respondiendo a los comentarios de los seguidores que le preguntan sobre él y su participación, y ha dejado claro que no es celosa. De hecho, ya lo había expresado en un video en el que aseguró que no le molesta su cercanía con algunas de las participantes.

