Karola hizo inesperada confesión previo a su ingreso a La casa de los famosos: "Voy a desestabilizar"

Karola Alcendra ya está lista para ingresar a La casa de los famosos Colombia 3 y dejó claro en el programa matutino Buen Día Colombia que su presencia busca desestabilizar la dinámica de la casa.

Karola asegura que llegará a La casa de los famosos Colombia 3 para revolucionarla. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Karola Alcendra en Buen Día Colombia sobre su ingreso a La casa de los famosos Colombia 3?

Durante la entrevista previa a su inicio en el reality, la creadora de contenido respondió a preguntas clave sobre lo que mostrará en el programa, lo que la saca de quicio y cuál será su estrategia de juego.

Karola afirmó que llega la alegría y el descontrol, y que no permitirá que nadie se meta con su familia, su pareja o sus objetos personales.

Karola también aseguró que confía en su talento y que planea ganarse el reality con el apoyo de su comunidad digital.

Su estilo directo y sin filtros promete generar momentos de alta tensión, pues aseguró que no dudará en decirle sus verdades a más de un compañero.

Estas declaraciones han despertado gran expectativa entre los seguidores del programa, quienes esperan que su ingreso marque un giro importante en la convivencia.

El ingreso de Karola Alcendra no solo genera expectativa por su carácter, sino también por los enfrentamientos que ha tenido con Valentino Lázaro.

¿Cuándo ingresará Karola Alcendra a La casa de los famosos Colombia 3?

Según comentó Roberto Velásquez en el programa ¿Qué hay pa’ dañar?, Karola podría entrar en la gala de esta noche.

Su llegada se da en la cuarta semana de encierro de los participantes y tras la eliminación doble de Marilyn Patiño y Sara Uribe este domingo 8 de febrero.

Los habitantes están llevando a cabo la prueba de líder, un reto donde el equilibrio y la paciencia son fundamentales.

Esta competencia no solo dará privilegios y comodidad al ganador, sino que también le otorgará poderes que pueden facilitar el camino para avanzar en el juego.

Al final, quedarán varios ganadores por ronda que se enfrentarán en una prueba definitiva durante la gala de esta noche, lo que promete un desenlace lleno de emoción y estrategia.