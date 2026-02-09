Andrés Cepeda y AnnaSofia sorprenden al unir sus voces en su nuevo bolero "Estamos a paz"

Andrés Cepeda y AnnaSofía sorprenden al unir sus voces en una canción que conecta dos momentos de la música latina. El lanzamiento de "Estamos a Paz" es ampliamente celebrado en redes, donde los usuarios dejan en evidencia la acogida que ha tenido este bolero.

¿De qué trata “Estamos a Paz” la nueva canción de Andrés Cepeda y AnnaSofia?

“Estamos a Paz“ desarrolla la historia de una relación que llegó a su final luego de un proceso gradual de distanciamiento. En la letra, los personajes reconocen responsabilidades compartidas y expresan la necesidad de avanzar sin resentimientos.

Según lo expresado por los artistas, la canción fue escrita años atrás y retomada en un momento de coincidencia profesional.



En redes destacan que, el orden de la canción se encarga de presentar un intercambio de voces que deja en evidencia dos puntos de vista dentro de una misma historia, sin establecer señalamientos hacia una sola parte.

¿Quiénes participan en el video de “Estamos a Paz”, la nueva canción de Andrés Cepeda y AnnaSofia?

La producción del tema estuvo a cargo de Julio Reyes Copello y contó con arreglos de cuerdas interpretados por la Sinfónica de Viena. Estos elementos acompañan la propuesta del bolero pop, integrando recursos orquestales con una base propia del pop actual.

El proceso de grabación se dio luego de un primer acercamiento entre Annasofia y Cepeda en años anteriores. La colaboración se concretó tras coincidir nuevamente en un momento de sus carreras que permitió retomar el proyecto que había quedado en pausa por motivos de agenda.

“Estamos a Paz”, la nueva canción de Andrés Cepeda y AnnaSofia / (Fotos de AFP)

¿Qué han dicho Andrés Cepeda y AnnaSofia sobre el estreno de “Estamos a Paz”, su nueva canción?

A través de plataformas digitales, los artistas se han encargado de demostrar el entusiasmo que les genera este reencuentro musical. Tanto Andrés como AnnaSofia, han agradecido la acogida de esta colaboración, destacando el trabajo mutuo.

Mediante un post de Instagram, Cepeda dedicó un emotivo mensaje a la cantante, destacando su trabajo y talento en el área musical. El artista destacó su amor por los boleros y la posibilidad de haber realizado esta canción.

La cantante, por su parte, agradeció la experiencia y le dedicó a Cepeda un agradecimiento que no fue desapercibido por sus fans:

@andrescepeda, gracias por dedicarte a la música

Andrés Cepeda y AnnaSofia hablan sobre el estreno de su nueva canción / (Fotos de AFP)

Los internautas destacan que la unión entre Annasofia y Andrés Cepeda representa un cruce entre una artista que inicia su proyección en escenarios de alcance regional y un cantautor con trayectoria dentro de la música en español.