Beba sufrió desmayo tras incidente con Maiker en La casa de los famosos Colombia, ¿qué le pasó?

Valerie de la Cruz rompió en llanto tras revelar detalles de lo que le ocurrió en medio de un momento que no pasó desapercibido en redes.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Beba y Maiker Smith en La casa de los famosos Colombia.
Beba sufrió desmayo tras incidente con Maiker en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Este domingo 08 de febrero, como cada noche se vivió una eliminación más en La casa de los famosos Colombia, en esta oportunidad Sara Uribe y Marilyn Patiño se convirtieron en las siguientes en decirle adiós a la competencia, decisión que tomó el público y que causó revuelo en las redes sociales.

¿Beba se desmayó en La casa de los famosos Colombia? Esto fue lo que sucedió

Y aunque la eliminación de ambas participantes captó la atención en redes sociales, hubo otro tema que también dio de qué hablar y fue el incidente que protagonizó Valerie de la Cruz, mejor conocida como Beba, y Maiker Smith, esto en medio de la celebración por el ingreso de Jay Torres y Juan Palau, quienes estaban en riesgo de ser eliminados.

De acuerdo con las imágenes registradas por las cámaras de la casa, se puede observar cómo en un movimiento un poco agitado por parte de Maiker, termina g0lp3ando de forma involuntaria Beba, situación que de inmediato llevó a que la joven reaccionara y se mostrara afectada por el impacto que recibió en su cara.

Preocupado por su compañera, el participante trató de dialogar con ella y disculparse, sin embargo, el incidente no se quedó allí, pues más tarde la barranquillera al parecer sufrió un desmayo, pues quedó casi inmóvil recostada en un sofá, tanto así que el mismo Nicolás Arriera acudió a la ayuda del Jefe: "Jefe, Beba no contesta, no responde a su nombre".

¿Qué pasó entre Beba y Maiker Smith en La casa de los famosos Colombia?

Luego de ser atendida por personal médico de la producción, la joven habló con sus compañeros para hablar de lo sucedido y explicarles cómo se sintió. Mientras les contaba, se quebró al confesar que sintió mucho miedo y nervios porque no podía hablar, además de sentir mareo y no poder tener control de lo que pasó.

Beba en La casa de los famosos Colombia.
Esto le sucedió a Beba tras accidente con Maiker Smith. Foto | Canal RCN.

Así mismo, aseguró que el g0lp3 fue muy duro, y aunque dio un parte de tranquilidad al confirmar que no fue nada grave, sí dijo que aún le dolía la cabeza y que le habían proporcionado pastas para calmar el dolor.

Beba en La casa de los famosos Colombia.
Beba se quebró tras accidente con Maiker en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.
