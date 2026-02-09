Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Kika Nieto abrió su corazón y reveló detalles inéditos de su boda

Kika Nieto emocionó a sus seguidores al compartir un post sobre su boda, en el que habló del amor que rodea su matrimonio.

Sharik Guzmán
Kika Nieto compartió un post donde expresó la emoción de su matrimonio.
Foto Canal RCN

Kika Nieto atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida y decidió abrirle una ventana a sus seguidores para compartir cómo vive la preparación de su boda.

A través de una sentida publicación en redes sociales, la creadora de contenido habló desde la emoción, la calma y la reflexión, dejando claro que para ella el matrimonio no es solo una celebración, sino el inicio consciente de una nueva etapa cargada de sentido.

¿Cómo está viviendo Kika Nieto los preparativos de su boda?

En su publicación, Kika confesó que todavía no tiene definido cuántas personas asistirán al matrimonio, sin embargo, aclaró que ese detalle no le genera ansiedad ni afán.

Para ella, lo verdaderamente importante es que cada elemento de la ceremonia tenga un significado real y refleje la esencia de la relación que está construyendo con su prometido.

Kika Nieto recordó su divorcio como un duro episodio de su vida.
Foto: RCN

La influenciadora dejó ver que se encuentra disfrutando esta etapa con ilusión, pero también con mucha conciencia, pues no se trata de cumplir expectativas externas, sino de diseñar una experiencia auténtica, coherente con la forma en la que ambos entienden el amor, la familia y el compromiso.

¿Qué tradiciones de boda decidirá conservar Kika Nieto y cuáles no?

Kika fue clara al decir que respeta los protocolos tradicionales que suelen existir en las bodas, pero que no todos conectan con su visión de vida, por esta razón, explicó que se sentará junto a su futuro esposo para analizar, uno por uno, cuáles rituales y costumbres desean mantener y cuáles prefieren transformar o dejar de lado.

 

Para la pareja, el matrimonio no debe ser una representación automática de lo que “se debe hacer”, sino una expresión genuina de quienes son y de la historia que están empezando a escribir juntos.

¿Qué mensaje quiso dejar Kika Nieto sobre el hogar que están por construir?

La publicación cerró con una imagen muy significativa, una fotografía de las manos de la pareja mostrando los anillos de compromiso, acompañando la imagen, Kika Nieto expresó que el hogar que comenzarán a formar estará guiado por los principios de Dios y por valores que consideran fundamentales para su relación.

Kika Nieto en Mujeres Sin Filtro - Argolla de compromiso.
Foto | Canal RCN.

Con esta reflexión, Kika Nieto demuestra que su boda será, ante todo, un acto de amor consciente, una decisión tomada desde la convicción y no desde la imposición.

