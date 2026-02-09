Johanna Fadul sorprendió con inesperada confesión sobre La casa de los famosos: “Quiero estar allá”

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3, Johanna Fadul, hizo una inesperada confesión.

Johanna Fadul reveló que le hace falta el ritmo dentro de la casa más famosa del país. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Johanna Fadul sobre La casa de los famosos Colombia 3?

Mediante sus historias en Instagram, la actriz reveló que, aunque no salió de la manera que esperaba, sí le hace falta estar dentro del reality compartiendo y conviviendo con sus compañeros.

Johanna expresó que extraña el ritmo de la competencia y las dinámicas del programa.

¿Qué opinó Johanna Fadul sobre las votaciones de Yuli Ruiz y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

También habló de las votaciones del 8 de febrero en las que quedaron eliminadas Marilyn Patiño y Sara Uribe.

Según ella, fue sorprendente la manera en que el público decidió el ingreso de Yuli Ruiz y Alexa Torrex, dejando claro que la audiencia busca mantener la tensión y la posibilidad de un romance entre Alejandro Estrada y Yuli.

Johanna recordó que Alejandro, en algún momento, le comentó que no descarta la posibilidad de iniciar un vínculo sentimental nuevamente.

Este detalle cobra relevancia porque Estrada se encuentra recién divorciado de la actriz Nataly Umaña, con quien terminó su relación en la primera temporada del programa, luego de que ella iniciara un romance con el panameño Miguel Melfi

Aunque ya no forma parte de la competencia, Johanna confesó que continúa siguiendo el programa a través del 24/7 de la aplicación del Canal RCN.

La actriz aseguró que no se pierde ningún momento de lo que ocurre dentro de la casa y que sigue atenta a las dinámicas de sus excompañeros.

Con el pasar de los días, la competencia se hace más intensa y los televidentes siguen atentos a cada movimiento dentro de la casa.

La expectativa crece alrededor de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz, pues muchos se preguntan si podrán concretar un vínculo sentimental y cómo se desarrollará esta historia.

Aunque Johanna Fadul entró siendo rival de Valentino Lázaro, terminó construyendo una amistad con él.

La relación entre ambos se fortaleció con el paso de los días, tanto así que Valentino no pudo contener las lágrimas tras la repentina salida de la actriz de la competencia.

Este gesto reflejó la intensidad de los vínculos que se generan dentro de la casa más famosa del país.