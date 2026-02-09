El 'Morning Show' de La casa de los famosos tuvo cambios tras la salida de Sara Uribe y Marilyn Patiño

El programa matutino de La casa de los famosos Colombia 3, el 'Morning Show', vivió unos cambios tras la eliminación de Marilyn Patiño y Sara Uribe.

Sara Uribe y Marilyn Patiño salen del Morning Show de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

¿Qué cambios tuvo el ‘Morning Show’ de La casa de los famosos Colombia 3 tras la salida de Sara Uribe y Marilyn Patiño?

El episodio de este lunes 9 de febrero empezó de manera diferente y con dos ausencias importantes.

Juanda Caribe presentó por primera vez sin compañía, asegurando que era un día triste para el show.

Sara estaba encargada de presentar junto a Juanda y Marilyn se encargaba de dar un reporte del clima.

Tras su salida, los habitantes restantes debían buscar una solución y continuar realizando el programa.

Por ahora no le han buscado un reemplazo al papel de Sara, pero sí lo hicieron con el papel de Marilyn.

Desde hoy, la encargada de dar los reportes meteorológicos de la casa más famosa del país será Ubaldina.

Además, los participantes enfrentaron una prueba de líder en la que debían mantener el equilibrio de sus cuerpos y el de una figura en una plataforma, poniendo a prueba su resistencia.

El nuevo líder tendrá decisiones importantes que marcarán el rumbo de la semana.

Con el paso de los días, la competencia avanza con menos participantes y el Morning Show se transforma constantemente.

El programa matutino se reinventa con nuevas secciones y personajes que aportan frescura.

¿Qué dijo Karola antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia 3?

Hoy, además, la expectativa crece con la entrada de Karola, una nueva habitante escogida directamente por el Jefe.

Su llegada promete revolucionar la convivencia y avivar nuevas tensiones dentro del reality.

Los televidentes están atentos a cómo reaccionarán los participantes frente a este ingreso, especialmente Valentino Lázaro, quien tuvo enfrentamientos públicos con Karola antes de que ella se sumara al programa.

Karola, por su parte, dejó claro en entrevistas previas que no llega con la intención de hacer amigos.

La nueva habitante aseguró que tiene listas muchas verdades que piensa soltar en el momento oportuno, lo que genera aún más expectativa sobre cómo se desenvolverá dentro de la casa y qué reacciones provocará entre sus compañeros.