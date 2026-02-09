Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

El 'Morning Show' de La casa de los famosos tuvo cambios tras la salida de Sara Uribe y Marilyn Patiño

El Morning Show se reinventó con nuevos roles y sorpresas tras la eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
El Morning Show se reinventa.
El Morning Show se reinventa tras la salida de Sara Uribe y Marilyn Patiño. (Foto Canal RCN)

El programa matutino de La casa de los famosos Colombia 3, el 'Morning Show', vivió unos cambios tras la eliminación de Marilyn Patiño y Sara Uribe.

Sara Uribe y Marilyn Patiño salen del Morning Show.
Sara Uribe y Marilyn Patiño salen del Morning Show de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué cambios tuvo el ‘Morning Show’ de La casa de los famosos Colombia 3 tras la salida de Sara Uribe y Marilyn Patiño?

El episodio de este lunes 9 de febrero empezó de manera diferente y con dos ausencias importantes.

Juanda Caribe presentó por primera vez sin compañía, asegurando que era un día triste para el show.

Sara estaba encargada de presentar junto a Juanda y Marilyn se encargaba de dar un reporte del clima.

Tras su salida, los habitantes restantes debían buscar una solución y continuar realizando el programa.

Por ahora no le han buscado un reemplazo al papel de Sara, pero sí lo hicieron con el papel de Marilyn.

Desde hoy, la encargada de dar los reportes meteorológicos de la casa más famosa del país será Ubaldina.

Artículos relacionados

Además, los participantes enfrentaron una prueba de líder en la que debían mantener el equilibrio de sus cuerpos y el de una figura en una plataforma, poniendo a prueba su resistencia.

El nuevo líder tendrá decisiones importantes que marcarán el rumbo de la semana.

Con el paso de los días, la competencia avanza con menos participantes y el Morning Show se transforma constantemente.

El programa matutino se reinventa con nuevas secciones y personajes que aportan frescura.

¿Qué dijo Karola antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia 3?

Hoy, además, la expectativa crece con la entrada de Karola, una nueva habitante escogida directamente por el Jefe.

Su llegada promete revolucionar la convivencia y avivar nuevas tensiones dentro del reality.

Los televidentes están atentos a cómo reaccionarán los participantes frente a este ingreso, especialmente Valentino Lázaro, quien tuvo enfrentamientos públicos con Karola antes de que ella se sumara al programa.

Artículos relacionados

Karola, por su parte, dejó claro en entrevistas previas que no llega con la intención de hacer amigos.

La nueva habitante aseguró que tiene listas muchas verdades que piensa soltar en el momento oportuno, lo que genera aún más expectativa sobre cómo se desenvolverá dentro de la casa y qué reacciones provocará entre sus compañeros.

Ubaldina reemplazará a Marilyn Patiño.
Ubaldina reemplazará a Marilyn Patiño en la sección del clima en el 'Morning Show'. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

karina Garcia y mariana zapata Karina García

Karina García reaccionó luego de que tildaran a Mariana Zapata de "plato típico"

Karina García opinó luego de que Marilyn Patiño llamara a Mariana Zapata plato típico en el posicionamiento en La casa de los famosos.

Sara Uribe ya perdió el interés en Jay Torres. Sara Uribe

Sara Uribe descartó un romance con Jay Torres y le mandó fuerte mensaje al puertorriqueño

Sara Uribe reveló lo que pasará con Jay Torres, con quien llegó a ser relacionada en La casa de los famosos Colombia.

Manuela Ortiz, novia de Nicolás Arrieta, habla sin celos sobre Mariana Zapata La casa de los famosos

Novia de Nicolás Arrieta responde si le incomoda Mariana Zapata: así fue su inesperada confesión

Manuela Ortiz, novia de Nicolás Arrieta, habló sin filtros sobre lo que piensa de Mariana Zapata.

Lo más superlike

Hija de Daddy Yankee genera polémica por su mensaje hacia Bad Bunny. Daddy Yankee

Internautas le caen con todo a hija de Daddy Yankee tras apoyar a Bad Bunny en el Super Bowl

Jesaaelys Ayala le dedicó un mensaje a Bad Bunny, pero usuario no tardaron en recordarle a su padre, Daddy Yankee.

Yeison Jiménez reaparece en video recreado con IA que imagina un destino distinto Yeison Jiménez

Yeison Jiménez reaparece en video con IA que recrea qué habría pasado si hubiese evitado la avioneta

Reconocida influencer revela que perdió su tercer embarazo Talento internacional

Reconocida influencer revela la dura pérdida de su tercer embarazo

Pepe Aguilar lanza directas advertencias a youtuber que habló sobre Ángela Aguilar Pepe Aguilar

Pepe Aguilar lanza directas advertencias a youtuber que habló sobre Ángela Aguilar

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano