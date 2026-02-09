Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Uribe descartó un romance con Jay Torres y le mandó fuerte mensaje al puertorriqueño

Sara Uribe reveló lo que pasará con Jay Torres, con quien llegó a ser relacionada en La casa de los famosos Colombia.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Sara Uribe ya perdió el interés en Jay Torres.
Sara Uribe le mandó indirecta a Jay Torres por el romance que no funcionó. Foto: RCN

Sara Uribe se convirtió en la nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia. La modelo y presentadora salió de la competencia junto a Marilyn Patiño, pues así lo disponían las reglas del juego.

Uribe se mostró tranquila por su eliminación, de hecho, al escuchar su nombre por parte de Carla y Marcelo se puso feliz. Posteriormente, en los diferentes espacios matutinos de RCN, Uribe contó que estaba agotada y agobiada, además, tenía muchas ganas de abrazar de nuevo a su hijo Jacobo.

¿Sara Uribe esperará a Jay Torres tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia?

En ‘Buen Día, Colombia’, Sara habló también de Jay Torres y dejó más que claro lo que ocurrirá con el puertorriqueño.

Yo soy de las personas que ya no quiero regresar a donde no fui una prioridad; y cuando conocí a Jay fue un contrato de modelaje. Me contrató para su video musical, tuvo su oportunidad, me pudo haber conquistado a las mil maravillas. Ahí tuvo su tiempo. Si afuera no se dio, ¿por qué se va a dar en un reality?

De esta manera, Uribe destacó que su historia con el puertorriqueño está cerrada y no tiene interés en que pase algo con él, de hecho, afirmó que son otras sus prioridades.

Jay Torres y Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia
Sara Uribe afirmó que le dio una oportunidad a Jay Torres para que la conquistara, pero él no aprovechó. (Foto: Canal RCN)

(Jay) va a ser súper exitoso, es talentoso, divino, pero en este momento de mi vida considero que quiero un hombre que me ayude a edificar, a construir. Él está en otro momento de su carrera. No es un hombre que está cien por ciento entregado a una relación, de hecho, se vio, porque si está picando aquí y allí. No está centrado en este momento de mi vida

Y es que Sara Uribe no quedó nada feliz al ver la cercanía que estaba surgiendo entre Mariana Zapata y Jay Torres; incluso, así se lo hizo saber a él en el brunch y en una conversación posterior.

Sara especula que, con su salida, no solo podría ocurrir algo entre Mariana y Jay, también ve una cercanía con Beba, quien, cabe destacar, tiene esposo.

Lo que sí está claro es que la presentadora perdió el interés en el cantante y ahora se centrará en otros objetivos al dejar La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué Sara Uribe se puso feliz luego de ser eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Sara Uribe tuvo una inesperada reacción al convertirse en la nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia. La modelo sonrió, pues cree que era el momento de salir, ya que no estaba disfrutando el juego.

La paisa ha expresado que el ambiente de La casa la estaba cansando y no comparte muchas de las cosas que ahí pasaban, por ende, se sintió tranquila con su salida definitiva.

Sara Uribe quedó tranquila a pesar de su eliminación.
Sara Uribe quedó tranquila tras ser eliminada de La casa de los famosos. Foto: RCN
