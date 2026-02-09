Sara Uribe se sinceró en el After sobre su eliminación: "No soy de escándalos ni problemas"

En la semana de los dúos de poder, Sara Uribe quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia 3 junto a su compañera Marilyn Patiño.

Sara Uribe se va tranquila y feliz de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

Los televidentes votaron y decidieron que ambas debían abandonar la competencia para siempre.

Durante la entrevista en el After, Karen Sevillano le dijo a las exparticipante que se sentía confundida porque no sabía si ellas estaban felices o tristes por salir del juego.

¿Qué dijo Sara Uribe sobre su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3?

Sara explicó que se va tranquila y completamente feliz, con la satisfacción de haber vivido una experiencia enriquecedora.

Aseguró que es una mujer que no disfruta de los escándalos ni de los problemas, y que dentro de la casa se mantuvo fiel a esa esencia.

La presentadora paisa destacó que su paso por el reality fue maravilloso y que se siente muy feliz de haber compartido con diferentes personalidades.

Aunque la eliminación fue definitiva, habló de su estabilidad y plenitud emocional fuera de la casa, lo que le permitirá sobrellevar con calma este cierre en su vida.

Sara y Marilyn escogieron a Valentino Lázaro como el primer nominado de la semana, con la intención de medirlo frente al público en las votaciones.

La presentadora dejó claro que no piensa alejarse del todo del mundo del espectáculo.

Según sus palabras, posiblemente siga haciendo su ‘Morning Show’ en redes sociales para conectar con su comunidad digital ahora que tiene más tiempo para dedicarse a él.

¿Qué dijo el hermano de Sara Uribe tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3?

Por otra parte, el hermano de Sara, Thomas Uribe, se expresó en redes sociales tras la eliminación de la presentadora.

Thomas se mostró agradecido con el “Team Sara Uribe” por apoyarla en este proceso y aseguró que nuevamente vuelven a la realidad y a la rutina y que está muy feliz de poder abrazarla.

Mientras Sara y Marilyn se despiden, las dinámicas en el continúan. Hoy se llevará a cabo la prueba de liderazgo, un reto que definirá el rumbo de la semana.

Los participantes se preparan para comenzar un nuevo ciclo cargado de sorpresas y giros inesperados, donde cada decisión es importante.

La salida de Sara también dejó huella en sus compañeros. Manuela Gómez, quien era su fórmula de estrategia, se mostró muy afectada por la eliminación.

Manuela debe replantear su juega y encontrar nuevas alianzas dentro del juego.