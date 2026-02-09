Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Bad Bunny desaparece y elimina todas sus redes sociales tras el Super Bowl

Bad Bunny eliminó todas sus publicaciones de Instagram tras el Super Bowl y dejó a millones de seguidores especulando.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Bad Bunny desaparece y elimina todas sus redes sociales tras el Super Bowl
Bad Bunny desaparece y elimina todas sus redes sociales tras el Super Bowl. (Foto Emma McIntyre / AFP)

El nombre de Bad Bunny volvió a dominar la conversación digital, pero esta vez no solo por su presentación en el Super Bowl.

Horas después de su show de medio tiempo, el artista puertorriqueño sorprendió al borrar por completo el contenido de su cuenta de Instagram, dejando a más de 50 millones de seguidores con más preguntas que respuestas.

¿Qué hizo Bad Bunny en sus redes tras el Super Bowl?

Tras su presentación en el medio tiempo del Super Bowl, Bad Bunny eliminó todo el contenido de su perfil de Instagram sin previo aviso.

La eliminación incluyó todas las publicaciones de su perfil, la foto de perfil y la lista de cuentas que seguía, que quedó en cero.

En su biografía solo quedó un enlace a su álbum Debí tirar más fotos, lo que aumentó aún más la intriga alrededor de este movimiento.

No hubo comunicado, historia ni mensaje explicando el motivo de esta limpieza digital. El gesto fue interpretado por muchos como una señal clara de que algo nuevo podría estar en camino, una estrategia que el artista ya ha utilizado en otras etapas de su carrera.

Otros seguidores, sin embargo, interpretaron el silencio como una pausa voluntaria en redes sociales, especialmente después de una de las presentaciones más comentadas —y debatidas— del evento deportivo más importante de Estados Unidos.

Bad Bunny eliminó todo el contenido de su perfil de Instagram sin previo aviso.
Bad Bunny eliminó todo el contenido de su perfil de Instagram sin previo aviso. (Foto Patrick T. Fallon / AFP)

¿Qué significa esta acción de Bad Bunny?

La desaparición digital de Bad Bunny se dio en medio de reacciones encontradas por su presentación, que fue completamente en español y con un fuerte mensaje de unidad latinoamericana.

Durante el espectáculo, el cantante mostró banderas de distintos países del continente, invitó a figuras como Ricky Martin, Lady Gaga, Cardi B, Karol G, Jessica Alba, Young Miko y Pedro Pascal, y sorprendió al incluir una boda real en pleno campo de juego.

Lady Gaga cantó durante la presentación de Bad Bunny el el Super Bowl.
Lady Gaga cantó durante la presentación de Bad Bunny el el Super Bowl. (Foto Thearon W. Henderson / AFP)

Hasta el momento, Bad Bunny no ha confirmado si se trata de una estrategia previa a un anuncio importante, una respuesta al ruido mediático o simplemente una decisión personal de alejarse momentáneamente de las redes. Lo cierto es que su silencio ha sido suficiente para mantenerlo en el centro de la conversación global.

