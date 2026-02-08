Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Desmienten la muerte de Diomedes Dionisio, hijo del cantante Diomedes Díaz: esto se reveló

Tras supuestos rumores de la muerte de Diomedes Dionisio, hijo de Diomedes Díaz, uno de sus familiares desmintió la noticia.

Desmienten la muerte de Diomedes Dionisio, hijo del cantante Diomedes Díaz: esto reveló
Así desmintieron la muerte de Diomedes Dionisio. | Foto: Canal RCN

En los últimos días, una ola de navegantes ha acaparado la atención mediática en las diferentes plataformas digitales tras el complicado estado de salud por el cual ha estado atravesando uno de los hijos del cantante vallenato, Diomedes Díaz.

Por esta razón, el nombre de Diomedes Dionisio, uno de los cantantes de Diomedes Díaz, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras ser remitido de urgencias a la Clínica Pediátrica Simón Bolívar en Valledupar.

Con base en esto, se circularon supuestos rumores acerca de su supuesto fallecimiento. Sin embargo, uno de sus familiares aprovechó la oportunidad para anunciar que Diomedes Dionisio no ha muerto.

¿Qué dijo el tío de Diomedes Dionicio, hijo de ‘El Cacique de la junta’ sobre su estado de salud?

Recordemos que hace unos días, Diomedes Dionisio ha sido tendencia por su complicado estado de salud quien es uno de los hijos de Diomedes Díaz, recordado por ser uno de los grandes exponentes del vallenato colombiano al sobresalir en canciones como: ‘Tú eres la reina’, ‘La plata’ y ‘Así me hizo Dios’.

Por esta razón, el tío de Diomedes Dionisio reapareció en las últimas horas a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 147 mil seguidores, compartieron detalles acerca del estado de salud de su sobrino, expresando las siguientes palabras:

“Quiero decirle a toda la gente que está especulando que nuestro sobrino Diomedes Dionisio, falleció, no es así. Él está en la clínica Simón Bolívar de Valledupar, recibiendo atención médica. Está estable, está hablando. Entonces, por favor tengamos mucha fe para su recuperación y, por ahora, todo está bien. Esperamos que siga cantando bonito, que es lo único que él sabe hacer”, agregó Elver Díaz.

Desmienten la muerte de Diomedes Dionisio, hijo del cantante Diomedes Díaz: esto reveló
Familiar de Diomedes Dionisio, desmiente la muerte del hijo de Diomedes Díaz: ¿qué reveló? | Foto: Canal RCN

¿Quién es y a qué se dedica Diomedes Dionisio, uno de los hijos de Diomedes Díaz?

Cabe destacar que uno de los hijos de Diomedes Díaz, quien ha tenido gran popularidad en los últimos años a través de las diferentes plataformas digitales es Diomedes Dionisio, quien se ha destacado al continuar con el legado de su padre al ser un gran referente de música vallenata.

Desmienten la muerte de Diomedes Dionisio, hijo del cantante Diomedes Díaz: esto reveló
¿Qué hijos de Diomedes Díaz siguieron su gran legado musical? | Foto: Canal RCN

Así también, Diomedes Dionisio ha adquirido gran popularidad por su éxito en varias canciones como: ‘La gran verdad’, ‘Ilusiones’, ‘Si te vas’ y ‘Me olvidaste’.

Por su parte, varios seguidore de Diomedes Dionisio le han enviado emotivos mensajes a través de las diferentes plataformas digitales para que tenga una pronta recuperación.

