Sara Uribe se sinceró con Alexa Torrex tras algunos comentarios escuchados en el brunch: esto le dijo

En los últimos días, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras el lanzamiento de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, varios famosos han acaparado la atención mediática por parte de los internautas al demostrar sus múltiples estrategias tras los acontecimientos presentados dentro de la competencia.

Por su parte, la presentadora, empresaria y creadora de contenido digital, Sara Uribe ha acaparado la atención mediática por parte de los internautas tras las diversas confesiones que realizó durante el brunch al estar dentro de la placa de nominados, en especial, por los comentarios que le hizo a Alexa Torrex.

¿Qué le dijo Sara Uribe a Alexa Torrex en el brunch de La casa de los famosos Colombia 2026?

Cabe destacar que Sara Uribe ha demostrado con el paso de los días que es una de las famosas más estratégicas en la competencia, pues ha analizado con detalle el juego que cada uno ha tenido.

Sara Uribe se sinceró con Alexa Torrex en el brunch. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Sara Uribe aprovechó la oportunidad para expresarle todas sus diferencias a Alexa Torrex, en especial al no responder las críticas de Maiker Smith y Nicolás Arrieta, pues le expresó lo siguiente:

“Alexa, tú por qué te aguantas tantos comentarios de Maiker y Nicolás Arrieta y permites que se rían de todo lo que te dicen”, agregó Sara.

Desde luego, Sara aprovechó la oportunidad de expresarle lo que piensa a Alexa Torrex, pues no está de acuerdo con la reacción que ha tomado tras algunos comentarios que le han hecho Maiker y Nicolás.

¿Qué le respondió Alexa Torrex a Sara Uribe tras los comentarios escuchados por parte de Maiker Smith y Nicolás Arrieta?

Tras los comentarios que Alexa escuchó por parte de Sara, la creadora de contenido digital aprovechó la oportunidad de expresarle que es una persona frentera, en especial, por ciertas palabras escuchadas por parte de Maiker y Nicolás.

Esto le respondió Alexa Torrex a Sara Uribe. | Foto: Canal RCN