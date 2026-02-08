Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino y Juanse hablaron de frente sobre un posible romance: “¿Crees que me gustas?”

Juanse Laverde y Valentino Lázaro hablaron tras el acercamiento que tuvieron recientemente en La casa de los famosos Colombia.

Juanse y Valentino hablaron tras el casi beso que se dieron en una dinámica de La casa de los famosos.
Valentino le respondió a Juanse Laverde si realmente le gusta. Fotos: RCN

Tras el beso que se dieron en medio de una dinámica de actuación en La casa de los famosos Colombia, la química estaría surgiendo entre Valentino Lázaro y Juanse Laverde.

Luego de ese momento que generó gran revuelo en redes sociales, los participantes sostuvieron una conversación, en la que Juanse insinuó que él era del gusto de Valentino.

¿Valentino Lázaro le confesó a Juanse Laverde en La casa de los famosos que si le gusta?

“¿Tú crees que tú me gustas?”, le preguntó Valentino a Juanse, a lo que el cantante respondió que “sí”. “Por las señales que has dado desde que entramos… pienso que sí”, agregó Juanse.

La conversación, sin embargo, dio un giro inesperado, pues Valentino dijo que entonces va a tratar de cambiar su comportamiento para que el cantante no piense que le gusta.

Valentino y Juanse han empezado a acercarse más en los últimos días.
“Pues no, no me gustas”, dijo con contundencia Valentino Lázaro, dejando por el suelo, al menos por ahora, el surgimiento de un nuevo amor en La casa de los famosos. El creador de contenido, seguidamente, reconoció que Juanse sí le gustó, pero solo “por medio día”.

Beba decidió involucrarse en la conversación y habló de una charla que tuvo con Valentino, en la que el influenciador se preguntó en más de una ocasión si le gustaba Juanse Laverde.

No obstante, Lázaro agregó que todo podría ser producto del encierro, por ende, no tiene totalmente claro que el joven cantante le guste.

Pese a las dudas expresadas por Valentino, todo parece indicar el amor sí estaría surgiendo en esta pareja. El mismo Juanse manifestó que desde el principio notó un posible interés de parte de él y, aparentemente, eso no le molestaría del todo.

¿Valentino Lázaro y Juanse Laverde ya se besaron en La casa de los famosos Colombia?

El mayor acercamiento que han tenido Valentino Lázaro y Juanse Laverde, hasta el momento, ha sido en una dinámica organizada por El Jefe, la cual consistía en interpretar una escena de la serie ‘Las de siempre’.

Los jóvenes realizaron su respectiva escena frente a sus compañeros, la cual tenía un beso en cuestión y estos tuvieron varios acercamientos en medio de la actividad.

Valentino y Juanse en La casa de los famosos Colombia
Si bien alcanzaron a tener una gran cercanía decidieron no besarse del todo, tal y como sí lo hicieron otros compañeros.

Los acercamientos que han tenido las celebridades han olvidado casi que del todo que en algún momento fueron rivales. Amanecerá y veremos si surge un romance en esta pareja o definitivamente todo se quedará en pequeños coqueteos.

