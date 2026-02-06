Los influenciadores Beba y Valentino conservaron el poder de la salvación en La casa de los famosos Colombia luego de una prueba contra el actor Alejandro Estrada y el creador de contenido Eidevin.

¿Cómo usaron Beba y Valentino su salvación en La casa de los famosos Colombia este 6 de febrero?

Los líderes de la semana Beba y Valentino tenían como parte de sus beneficios el poder de la salvación, el cual conservaron tras ganar la prueba en la noche de este jueves 5 de febrero contra Alejandro Estrada y Eidevin, quienes habían ganado la prueba contra sus demás compañeros.

Cabe recordar que, esta semana El Jefe activó el superpoder dúo, razón por la que los famosos han tenido que jugar todo en parejas.

En la gala de este viernes 6 de febrero, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán le preguntaron a los influenciadores qué decisión habían tomado e indicaron que luego de hablarlo y analizarlo entre ellos decidieron salvar a la pareja conformada por Juanse Laverde y Lorena Altamirano.

Los creadores de contenido señalaron que tomaron esa decisión porque quieren quitarles un poco de la mala racha que han tenido en el juego y estos les agradecieron por esa decisión.

Es importante señalar que, los líderes no podían salvar a la pareja de Jay Torres y Juan Palau después de que les hubieran dado la caja sorpresa de la caja de pandora y les saliera que no tenían derecho a la salvación y tenían que ir directo a eliminación.

¿Quiénes quedaron en la placa de nominados en La casa de los famosos Colombia este 6 de febrero?

Con esta salvación, quienes luchan para no quedar eliminados de la competencia son la siguientes parejas: Jay Torres y Juan Palau, Alexa Torrez y Yuli Ruiz, Sara Uribe y Marilyn Patiño, y Manuela Gómez y Campanita.

Por ahora, las parejas que están en riesgo deberán enfrentarse a decirse varias cosas en el brunch que tienen los nominados en la mañana del domingo 8 de febrero para luego conocerse quiénes saldrán de la competencia.

Mientras tanto, los participantes siguen disfrutando de esta gran experiencia y haciendo sus respectivas campañas para poder recibir el apoyo de los televidentes.