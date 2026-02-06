En La casa de los famosos Colombia se realizó una nueva prueba de 'Beneficio y Castigo', donde los participantes tuvieron que competir en parejas.

¿Cómo fue la prueba de Beneficio y Castigo en La casa de los famosos Colombia este 6 de febrero?

Los famosos se le midieron a una prueba en la que tenían que medir su pulso; además de tener agilidad y equilibrio.

La prueba consistió en que cada pareja debía transportar agua desde un pozo inicial hasta sus recipientes finales ubicados al otro extremo de la pista, pero uno de sus brazos iba a estar inmovilizado y el otro con un brazalete.

Las parejas ganadoras fueron las conformadas por Beba y Valentino, y Alejandro Estrada y Eidevin.

Por el contrario, las parejas que no lograron cumplir el reto fueron las de Juanse Laverde y Lorena Altamirano, y Jay Torres y Juan Palau, estos últimos fueron penalizados tras no cumplir correctamente la prueba, pues el artista colombiano llevó el vaso con agua con la mano incorrecta.

¿Cuál fue el beneficio y cuál fue el castigo del Jefe en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de este viernes 6 de febrero los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron a conocer que el beneficio para las parejas ganadoras fue disfrutar de una pool party con una comida y cocteles bastante exquisitos.

Además, cada pareja pudo llevarse a un compañero más, por lo que, Beba y Valentino decidieron llevarse a Maiker y Alejandro Estrada y Eidevin se llevaron a Mariana Zapata.

Los parejas perdedoras les tocó disfrazarse de zombies y actuar como tal hasta que El Jefe desee.

Por ahora, los famosos siguen disfrutando de su experiencia en el programa y a la expectativa de quiénes puedan salir este domingo 8 de febrero de eliminación doble, donde una de las parejas nominadas tendrán que salir de la competencia.

Además, este lunes 9 de febrero tendrán que darle la bienvenida a su nueva compañera, la influenciadora Karola, quien se integrará como nueva habitante del reality y quien aseguró que llegará a hacer maldades y a poner contra la pared a varios de sus compañeros.