Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Estas parejas fueron castigadas en La casa de los famosos, ¿quiénes obtuvieron el beneficio?

La prueba de beneficio y castigo se llevó a cabo entre las parejas de la semana del superpoder dúo en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
parejas en la casa de los famosos colombia
Dos parejas fueron castigadas en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

En La casa de los famosos Colombia se realizó una nueva prueba de 'Beneficio y Castigo', donde los participantes tuvieron que competir en parejas.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la prueba de Beneficio y Castigo en La casa de los famosos Colombia este 6 de febrero?

Los famosos se le midieron a una prueba en la que tenían que medir su pulso; además de tener agilidad y equilibrio.

La prueba consistió en que cada pareja debía transportar agua desde un pozo inicial hasta sus recipientes finales ubicados al otro extremo de la pista, pero uno de sus brazos iba a estar inmovilizado y el otro con un brazalete.

beba y valentino ganan beneficio en la casa de los famosos

Las parejas ganadoras fueron las conformadas por Beba y Valentino, y Alejandro Estrada y Eidevin.

Por el contrario, las parejas que no lograron cumplir el reto fueron las de Juanse Laverde y Lorena Altamirano, y Jay Torres y Juan Palau, estos últimos fueron penalizados tras no cumplir correctamente la prueba, pues el artista colombiano llevó el vaso con agua con la mano incorrecta.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el beneficio y cuál fue el castigo del Jefe en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de este viernes 6 de febrero los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron a conocer que el beneficio para las parejas ganadoras fue disfrutar de una pool party con una comida y cocteles bastante exquisitos.

Además, cada pareja pudo llevarse a un compañero más, por lo que, Beba y Valentino decidieron llevarse a Maiker y Alejandro Estrada y Eidevin se llevaron a Mariana Zapata.

jay torres y juan palau penalizados la casa de los famosos

Los parejas perdedoras les tocó disfrazarse de zombies y actuar como tal hasta que El Jefe desee.

Artículos relacionados

Por ahora, los famosos siguen disfrutando de su experiencia en el programa y a la expectativa de quiénes puedan salir este domingo 8 de febrero de eliminación doble, donde una de las parejas nominadas tendrán que salir de la competencia.

Además, este lunes 9 de febrero tendrán que darle la bienvenida a su nueva compañera, la influenciadora Karola, quien se integrará como nueva habitante del reality y quien aseguró que llegará a hacer maldades y a poner contra la pared a varios de sus compañeros.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Votaciones en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Se abrieron las votaciones para salvar a tu pareja favorita en La casa de los famosos: aquí los pasos

Te mostramos el paso a paso para evitar que tu pareja favorita salga de La casa de los famosos Colombia 2026.

Valentino y Beba salvan a La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Beba y Valentino salvaron a Juanse y Lorena en La casa de los famosos, así quedó la placa

Así quedó la placa tras la salvación de Beba y Valentino a Juanse y Lorena en La casa de los famosos Colombia.

Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Línea de vida de Valentino en La casa de los famosos; contó cuando estuvo en coma

El influenciador Valentino reveló en La casa de los famosos Colombia los momentos que han marcado su vida.

Lo más superlike

Psicofonía de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Psicofonía de Yeison Jiménez sale a la luz a casi un mes de su muerte: escucha el audio completo

Difunden psicofonía de Yeison Jiménez casi un mes después de su fallecimiento que dejó a sus fans con los pelos de punta.

Jessi Uribe con exmánager Jessi Uribe

Jessi Uribe destapó pleito con su exmánager y este le contestó

Impacto en redes por reaparición de Manelyk González Influencers

Manelyk González reapareció en redes con ‘moretones’ en su rostro y su nariz ‘rota’

Kardashian explican hábitos que activan su micro-inmunidad y potencian la longevidad Salud y Belleza

Kardashian muestran cómo fortalecen su micro-inmunidad y evitan resfriados todo el año

Falleció reconocida modelo de 21 años quien era hija de reconocido futbolista: así se confirmó Talento internacional

Falleció reconocida modelo de 21 años quien era hija de un exfutbolista: así se confirmó