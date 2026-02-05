Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Llegará un nuevo participante a La casa de los famosos Colombia, ¿de quién se trata?

A La casa de los famosos Colombia llegará un nuevo integrante, bastante polémico, que le dará un giro al juego.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
la casa de los famosos colombia 2026
Llega un nuevo participante a La casa de los famosos/Canal RCN

Las noticias no paran en La casa de los famosos Colombia y es que ahora los participantes tendrán que darle la bienvenida muy pronto a otro compañero/a.

¿Cuándo llegará un nuevo participante a La casa de los famosos Colombia?

Este lunes 9 de febrero a La casa de los famosos Colombia llegará un nuevo participante que le dará un vuelco importante a la competencia.

nuevo habitante en la casa de los famosos colombia

El Jefe ofreció algunas pistas sobre el nuevo habitante que pondrá a jugar un poco más a muchos de los famosos.

¿Quién es el nuevo participante que ingresará a La casa de los famosos Colombia?

Según las revelaciones que ofreció El Jefe, a La casa de los famosos Colombia llegará un personaje con un carácter bastante fuerte y que no tiene filtro al decir las cosas.

Asimismo, no se queda callado cuando siente que están en su contra, tal y como suele hacerlo constantemente en sus redes sociales, pues su trabajo son las redes sociales.

En su último proyecto provocó gran controversia, por lo que, muchos deberían tener cuidado a la hora de enfrentársele en el reality.

nuevo participante en la casa de los famosos

Por ahora, se desconocen más detalles al respecto, por lo que, si quieres estar al pendiente de todo lo que ocurrirá con el nuevo participante de La casa de los famosos Colombia no olvides conectarte todas las noches a las 8:00 p.m. por el Canal RCN y 24/7 a través de la aplicación del Canal RCN.

También es importante que interactúes en nuestras redes sociales de SuperLike, Canal RCN y La casa de los famosos Colombia para que puedas comunicarle al Jefe quién te imaginas que ingresará a la casa más famosa de Colombia o a quién te gustaría ver allí adentro creando contenido y darle su toque particular al juego.

Desde ya, varios internautas han dado a conocer algunos nombres, donde algunos de ellos han tenido inconvenientes con ciertos participantes.

Por ahora, este jueves 5 de febrero, los famosos tendrán que enfrentarse a la prueba de salvación para poder no ir a eliminación este domingo, donde dos participantes tendrán que irse de la competencia.

