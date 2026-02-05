Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandro Estrada le dedicó canción a Yuli Ruiz en La casa de los famosos, ¿nace el amor?

Alejandro Estrada se puso de acuerdo con sus compañeros y organizó una sorpresa para Yuli Ruiz en La casa de los famosos.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Alejandro Estrada organizó toda una sorpresa para emocionar a Yuli Ruiz.
Alejandro Estrada tuvo un romántico gesto con Yuli Ruiz en La casa de los famosos. Fotos: RCN

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz se acercan cada vez más en La casa de los famosos Colombia. El actor tuvo un romántico gesto con la empresaria, dejando entrever que empieza a sentir atracción por ella.

¿Cuál fue la dedicatoria de Alejandro Estrada para Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia?

Ya unos días atrás, Alejandro y Yuli se habían dado su primer beso y, aunque fue en medio de una broma, los internautas no dejaron pasar por alto este acercamiento.

Alejandro les pidió a algunos compañeros que le ayudaran a organizar una sorpresa para Ruiz, la cual consistía en cantarle una canción en la cocina, pero para ello tenía que convocar a todos primero.

Alejandro Estrada se sinceró con Yuli Ruiz
Alejandro Estrada ya había salido en defensa de Yuli Ruiz, lo que provocó una discusión con Beba. (Fotos Canal RCN). (Fotos Canal RCN)

Los compañeros se encargaron de llevar a todos a la cocina y Alejandro invitó a Yuli a tomar chocolate. Ella accedió sin dudar y seguidamente descubrió lo que realmente se encontraba detrás de la invitación de Estrada.

Todo el tiempo, Alejandro se mostró amable con Yuli y hasta en un momento dado le dijo “déjate atender”. De repente, empezó la entonación de la canción, aunque ella no entendía lo que pasaba.


“Yuli, Yuli, eres muy linda”, decía parte de la letra de la canción interpretada por Alejandro y otros habitantes de La casa.

Yuli agradeció por el gesto, pero inicialmente no creyó que sería Alejandro el “cerebro” de todo, pero él se encargó de confirmarle que sí. De paso, le expresó que todo lo hacía para que estuviera “contenta” y “feliz”.

Alejandro le dio un gran abrazo a Yuli, además de algunos besos en la cabeza, dejando en evidencia que empieza a sentir gran interés por la empresaria y creadora de contenido.

¿Qué conversación tuvo Alejandro Estrada con Yuli Ruiz sobre sus exparejas?

Alejandro Estrada se ha acercado mucho a Yuli Ruiz, incluso, ya tuvo una conversación con ella en la que le habló de su vida sentimental e, indudablemente, recordó lo ocurrido con Nataly Umaña.

Alejandro aseguró que tras su separación (de Nataly Umaña) duró muy poco tiempo soltero, ya que dos meses después empezó una relación sentimental (con Dominica Duque).

Alejandro Estrada se ha mostrado muy cercano con Yuli Ruiz.
Alejandro Estrada tuvo un nuevo gesto romántico con Yuli Ruiz. Foto: RCN

Asimismo, el actor reveló que tras su ruptura con Dominica a principios del 2025 decidió darse ese tiempo solo para reflexionar y sanar.

El año pasado todo lo que hice fue trabajar en eso desde que terminé mi relación con esta chica, desde abril-mayo hasta que entré a acá

Las declaraciones de Alejandro Estrada sorprendieron a Yuli, quien le aseguró que le parecía bien que hoy en día tuviese claro lo que quería en otra persona en esta etapa de su vida.

