Alejandro Estrada se sinceró sobre sus exparejas con Yuli Ruiz en La casa de los famosos

Alejandro Estrada sorprendió a Yuli Ruiz con confesión sobre su vida sentimental en La casa de los famosos Colombia.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Alejandro Estrada habló con Yuli Ruiz
Alejandro Estrada y Yuli Ruiz hablaron con sinceridad. (Fotos Canal RCN)

Alejandro Estrada y Yuliz Ruiz empiezan a afianzar su confianza en La casa de los famosos Colombia 3 y en recientemente hablaron de sus vidas amorosas.

¿Qué confesó Alejandro Estrada de sus pasadas relaciones en La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz decidieron abrir sus corazones en el reality y hablar sobre sus pasados y experiencias pasadas.

El actor fue sincero al asegurar que era una persona que le gustaba estar en relaciones amorosas estables y sólidas. Esta afirmación hizo que Yuli le preguntara de manera directa si no podía estar solo.

- ¿No te gusta estar solo? - Me encanta la vida en pareja

Alejandro aprovechó el tema que debatía con Yuli para contarle un poco sobre sus últimas experiencias amorosas con Nataly Umaña y Dominica Duque.

Alejandro Estrada sorprende con su testimonio en su línea de la vida de La casa de los famosos
Alejandro Estrada se sinceró sobre su vida amorosa. (Foto Canal RCN).

Alejandro Estrada aseguró que tras su separación duró muy poco tiempo soltero, ya que dos meses después empezó una relación sentimental.

Después de mi matrimonio estuve casi dos meses solo y ahí tuve la otra relación un año, 25 años.

Asimismo, el actor reveló que tras su ruptura con Dominica Duque a principios del 2025 decidió darse ese tiempo solo para reflexionar y sanar.

El año pasado todo lo que hice fue trabajar en eso desde que terminé mi relación con esta chica, desde abril-mayo hasta que entré a acá.

El actor asegura que esa decisión le ayudó a madurar y tomarse con más calma su vida sentimental ya que se sentía una persona codependiente.

Si me toca dejar ir a alguien ya no me cuesta, fresca, arranque. Antes sentía que se me caía el mundo por la codependencia.


Las declaraciones de Alejandro Estrada sorprendieron a Yuli, quien le aseguró que le parecía bien que hoy en día tuviese claro lo que quería en otra persona en esta etapa de su vida.

Cabe resaltar que, el actor y la modelo han demostrado en más de una ocasión que tienen gran química y hasta recientemente se dieron un beso que ilusiona a sus fans por una posible relación.

