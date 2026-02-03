Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nicolás Arrieta rompe el silencio y revela su charla con Johanna Fadul antes de su expulsión

Nicolás Arrieta habló con otros participantes de su conversación con Johanna Fadul antes de su expulsión de La casa de los famosos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Nicolás Arrieta habló con Johanna Fadul.
Nicolás Arrieta habló con Johanna Fadul. (Foto Canal RCN).

El pasado lunes 2 de febrero la actriz Johanna Fadul fue expulsada de La casa de los famosos Colombia tras su polémico posicionamiento a Campanita durante la gala de eliminación. A raíz de esto, y con un semblante más tranquilo, Nicolás Arrieta se refirió al tema frente a otros participantes y reveló detalles de una conversación que tuvo con la actriz antes de que El Jefe tomara la decisión.

¿Por qué Johanna Fadul fue expulsada de La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de eliminación del pasado domingo 1 de febrero los participantes llevaron a cabo sus posicionamientos, una dinámica que se realiza momentos antes de que los famosos en riesgo vayan a la sala de eliminación para conocer el nombre de la persona que debe abandonar la competencia.

Así reaccionó Johanna Fadul tras ser expulsada por el Jefe en La casa de los famosos Colombia
¿Cuál fue el polémico comentario que Johanna Fadul le dijo a Campanita? | Foto: Canal RCN

Al llegar su turno, Fadul decidió posicionarse frente a Campanita lanzando un comentario que no fue bien recibido por los participantes y televidentes, ocasionando su expulsión de la competencia un día después.

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de ocur#s a tu col#r”, dijo Johanna en aquella ocasión.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta tras la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia?

Luego de que la actriz abandonara La casa de los famosos Colombia, y con un poco más de calma frente a la situación, Tebi consultó a Nicolás Arrieta sobre qué opinaba de la expulsión de Johanna Fadul.

Ante esto, Arrieta reveló parte de la conversación que tuvo con Johanna poco después del posicionamiento y antes de que fuera expulsada, mencionando que él le hizo saber a la actriz que su comentario había estado mal en todo el sentido de la palabra, y lo que más grave aún era que este viniera de un ícono como lo es ella. Así mismo, aseguró que la medida que El Jefe tomó era la correcta.

Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia
Jefe le habló a Johanna Fadul tras comentario en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

“Bien hecho, era necesario. Joha es una mujer muy inteligente en unos aspectos y en otros no. Esto no es un castigo, es simplemente las consecuencias de sus propios actos. Se lo dije a Joha: un comentario así, de un ícono de la televisión, es terrible”

