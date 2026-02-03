Nicolás Arrieta rompe el silencio y revela su charla con Johanna Fadul antes de su expulsión

El pasado lunes 2 de febrero la actriz Johanna Fadul fue expulsada de La casa de los famosos Colombia tras su polémico posicionamiento a Campanita durante la gala de eliminación. A raíz de esto, y con un semblante más tranquilo, Nicolás Arrieta se refirió al tema frente a otros participantes y reveló detalles de una conversación que tuvo con la actriz antes de que El Jefe tomara la decisión.

Artículos relacionados La casa de los famosos El Jefe expulsó a Johanna Fadul de La casa de los famosos tras polémico comentario; así reaccionó

¿Por qué Johanna Fadul fue expulsada de La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de eliminación del pasado domingo 1 de febrero los participantes llevaron a cabo sus posicionamientos, una dinámica que se realiza momentos antes de que los famosos en riesgo vayan a la sala de eliminación para conocer el nombre de la persona que debe abandonar la competencia.

¿Cuál fue el polémico comentario que Johanna Fadul le dijo a Campanita? | Foto: Canal RCN

Al llegar su turno, Fadul decidió posicionarse frente a Campanita lanzando un comentario que no fue bien recibido por los participantes y televidentes, ocasionando su expulsión de la competencia un día después.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en la familia de Snoop Dogg: murió su nieta de 10 meses, esto es lo que se sabe

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de ocur#s a tu col#r”, dijo Johanna en aquella ocasión.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta tras la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia?

Luego de que la actriz abandonara La casa de los famosos Colombia, y con un poco más de calma frente a la situación, Tebi consultó a Nicolás Arrieta sobre qué opinaba de la expulsión de Johanna Fadul.

Artículos relacionados Karol G Foto de Feid y Karol G besándose en los Grammy 2026 es viral, gracias a la IA

Ante esto, Arrieta reveló parte de la conversación que tuvo con Johanna poco después del posicionamiento y antes de que fuera expulsada, mencionando que él le hizo saber a la actriz que su comentario había estado mal en todo el sentido de la palabra, y lo que más grave aún era que este viniera de un ícono como lo es ella. Así mismo, aseguró que la medida que El Jefe tomó era la correcta.

Jefe le habló a Johanna Fadul tras comentario en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN