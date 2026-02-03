Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Murió Chuck Negron a los 83 años: el cantante que llevó a Three Dog Night al estrellato mundial

Falleció el vocalista de Three Dog Night, Chuck Negron, tras enfrentar años de complicaciones personales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Chuck Negron murió y el rock despide al legendario vocalista de Three Dog Night
Chuck Negron falleció a los 83 años: la voz de Three Dog Night que marcó una generación. (Foto: Freepik)

El mundo del rock despide a una de sus voces más reconocidas. Murió Chuck Negron, cantante principal y cofundador de Three Dog Night, a los 83 años.

Artículos relacionados

¿Murió Chuck Negron dejando un legado imborrable en Three Dog Night?

El artista falleció en su casa de Studio City, California, acompañado por su familia, tras enfrentar durante años complicaciones de salud relacionadas con la EPOC y fallos cardíacos.

Su nombre quedó ligado a una etapa clave de la música popular estadounidense, cuando Three Dog Night dominó las listas con canciones que hoy siguen sonando en emisoras y playlists de clásicos.

Artículos relacionados

Negron fue parte esencial de ese sonido que mezclaba rock, R&B y doo-wop, y que conectó con millones de oyentes a finales de los años sesenta y principios de los setenta.

Nacido en Manhattan el 8 de junio de 1942, creció en el Bronx donde la música y el deporte convivían.

Chuck Negron murió y el rock despide al legendario vocalista de Three Dog Night
Chuck Negron falleció a los 83 años: la voz de Three Dog Night que marcó una generación. (Foto: Freepik)

Antes de convertirse en estrella, practicó baloncesto y cantó en varios grupos. Gracias al deporte llegó a universidades en California, lo que lo acercó a Los Ángeles y a la industria musical.

Artículos relacionados

En 1967 formó Three Dog Night junto a Danny Hutton y Cory Wells. La banda apostó por interpretar composiciones de otros autores, luego los llevó a descubrir temas que se convertirían en éxitos masivos.

¿Chuck Negron murió después de una vida marcada por altibajos?

Entre 1969 y 1975, el grupo logró 21 canciones consecutivas en el Top 40 de Billboard y vendió cerca de 60 millones de discos.

Temas como “Joy to the World”, “One (Is the Loneliest Number)”, “Easy to Be Hard” y “The Show Must Go On” definieron esta época.

Durante su mayor auge, Three Dog Night llegó a superar en recaudación a artistas como Elvis Presley y The Rolling Stones.

Chuck Negron murió y el rock despide al legendario vocalista de Three Dog Night
Chuck Negron falleció a los 83 años: la voz de Three Dog Night que marcó una generación. (Foto: Freepik)

Detrás del éxito, Negron enfrentó una dura batalla personal por excesos con sustancias lo que afectó la estabilidad del grupo y contribuyó a su separación, además de provocar la pérdida de su fortuna.

Vivió momentos difíciles en famoso barrio de Los Ángeles, y pasó por 37 tratamientos de rehabilitación durante más de una década.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

La famosa que le echó le ojo a Bad Bunny en los Grammys Bad Bunny

Bad Bunny captó la atención femenina en los Grammy 2026: esta es la famosa que le echó el ojo

En redes se ha hecho tendencia un video de una famosa cantante quien, no habría disimulado que Bad Bunny llamó su atención.

¡Duelo en la televisión! Murió distinguido periodista tras enfermedad terminal: ¿quién fue? Talento nacional

¡Duelo en la televisión colombiana! Murió famoso periodista tras enfermedad terminal: ¿quién fue?

La televisión colombiana se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de famoso periodista tras enfermedad terminal.

La NASA confirmó que la combinación entre la posición de la Tierra y la Luna hará de este eclipse un evento excepcional. Viral

El eclipse solar más largo del siglo oscurecerá el día por más de 6 minutos: aquí los detalles

El 2 de agosto de 2027 el mundo vivirá un eclipse solar total excepcional, el día se volverá noche por más de seis minutos.

Lo más superlike

Delaossa se cayó desde más de 20 metros Viral

Famoso cantante cayó desde 20 metros de altura en pleno concierto: todo quedó en video

El artista sufrió una fuerte caída de más de 20 metros al inicio de su concierto tras una falla en su arnés de seguridad.

Karina García contó a sus fans quién es su padre y qué relación tiene con él Karina García

¿Quién es el padre de Karina García? Esto contó la presentadora a sus seguidores

Hermano de Johanna Fadul reaccionó tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia: ¿qué dijo? Johanna Fadul

Hermano de Johanna Fadul reaccionó tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia: ¿qué dijo?

Reconocido artista causa preocupación tras ser hospitalizado de emergencia: ¿qué dijo en redes? Talento internacional

Reconocido artista causa preocupación tras ser hospitalizado de emergencia: ¿qué dijo en redes?

Aida Victoria Merlano sobre la conjuntivitis alérgicas. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria sorprende con video sobre “alergias” y alerta por posible conjuntivitis, ¿cómo se trata?