Murió Chuck Negron a los 83 años: el cantante que llevó a Three Dog Night al estrellato mundial

El mundo del rock despide a una de sus voces más reconocidas. Murió Chuck Negron, cantante principal y cofundador de Three Dog Night, a los 83 años.

Artículos relacionados La casa de los famosos El Jefe expulsó a Johanna Fadul de La casa de los famosos tras polémico comentario; así reaccionó

¿Murió Chuck Negron dejando un legado imborrable en Three Dog Night?

El artista falleció en su casa de Studio City, California, acompañado por su familia, tras enfrentar durante años complicaciones de salud relacionadas con la EPOC y fallos cardíacos.

Su nombre quedó ligado a una etapa clave de la música popular estadounidense, cuando Three Dog Night dominó las listas con canciones que hoy siguen sonando en emisoras y playlists de clásicos.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en la familia de Snoop Dogg: murió su nieta de 10 meses, esto es lo que se sabe

Negron fue parte esencial de ese sonido que mezclaba rock, R&B y doo-wop, y que conectó con millones de oyentes a finales de los años sesenta y principios de los setenta.

Nacido en Manhattan el 8 de junio de 1942, creció en el Bronx donde la música y el deporte convivían.

Chuck Negron falleció a los 83 años: la voz de Three Dog Night que marcó una generación. (Foto: Freepik)

Antes de convertirse en estrella, practicó baloncesto y cantó en varios grupos. Gracias al deporte llegó a universidades en California, lo que lo acercó a Los Ángeles y a la industria musical.

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul fue expulsada de La casa de los famosos y su salida desató polémica en redes

En 1967 formó Three Dog Night junto a Danny Hutton y Cory Wells. La banda apostó por interpretar composiciones de otros autores, luego los llevó a descubrir temas que se convertirían en éxitos masivos.

¿Chuck Negron murió después de una vida marcada por altibajos?

Entre 1969 y 1975, el grupo logró 21 canciones consecutivas en el Top 40 de Billboard y vendió cerca de 60 millones de discos.

Temas como “Joy to the World”, “One (Is the Loneliest Number)”, “Easy to Be Hard” y “The Show Must Go On” definieron esta época.

Durante su mayor auge, Three Dog Night llegó a superar en recaudación a artistas como Elvis Presley y The Rolling Stones.

Chuck Negron falleció a los 83 años: la voz de Three Dog Night que marcó una generación. (Foto: Freepik)

Detrás del éxito, Negron enfrentó una dura batalla personal por excesos con sustancias lo que afectó la estabilidad del grupo y contribuyó a su separación, además de provocar la pérdida de su fortuna.

Vivió momentos difíciles en famoso barrio de Los Ángeles, y pasó por 37 tratamientos de rehabilitación durante más de una década.