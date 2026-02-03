Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Bad Bunny captó la atención femenina en los Grammy 2026: esta es la famosa que le echó el ojo

En redes se ha hecho tendencia un video de una famosa cantante quien, no habría disimulado que Bad Bunny llamó su atención.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La famosa que le echó le ojo a Bad Bunny en los Grammys
La famosa cantante que no dejó de mirar a Bad Bunny en los Grammy 2026. (AFP/ Jaime SALDARRIAGA)

El pasado domingo 1 de febrero, se llevaron a cabo los Premios Grammy 2026, en los cuales, hubo mucho talento nacional e internacional, representando a todos los latinos.

Varios artistas colombianos estuvieron nominados en diferentes categorías y pese a que ninguno se trajo el premio, dejaron el nombre de nuestro país en los más alto, pues fueron a brillar y demostrar de qué estamos hechos en Colombia.

Algunos de los colombianos nominados fueron Feid, Karol G, J Balvin, Paola Jara, Aterciopelados, Grupo Niche y Andrés Cepeda.

¿Por qué Bad Bunny es tendencia tras los Premios Grammy 2026?

Latinoamérica quedó muy bien representada por todos los latinos que brillaron en la noche de los Premios Grammy 2026 y hubo un detalle que unió a todos estos países, para ponernos de pie y aplaudir que, Bad Bunny se llevó tres gramófonos para Puerto Rico.

Desde que Bad Bunny se convirtió en uno de los latinos que ganó un premio tan importante, no ha dejado de ser tendencia en redes sociales y precisamente, es porque se llevó el gramófono más importante y precisamente es el Álbum del año, con Debí tirar más fotos.

Sabrina Carpenter le echó el ojo a Bad Bunny.
La famosa que le echó le ojo a Bad Bunny en los Grammys. (AFP/ KEVIN WINTER )

Sin duda, esto generó tanta admiración por el cantante, quien, además, llegó al escenario con un mensaje con crítica social y política.

Por otro lado, hubo un detalle en la gala que no pasó desapercibido, pues Bad Bunny robó miradas mientras daba su discurso.

¿Quién es la famosa cantante que le echó el ojo a Bad Bunny en los Premios Grammy 2026?

Mientras que Bad Bunny estaba en el escenario recibiendo uno de sus gramófonos en los Premios Grammy 2026, captaron a la famosa cantante Sabriana Carpenter observándolo con mucha atención.

La famosa cantante que no dejó de mirar a Bad Bunny en los Grammy 2026
Sabrina Carpenter le echó el ojo a Bad Bunny. (AFP/ Frazer Harrison)

Aunque para muchos ella solo lo veía con concentración, prestando atención al momento, para otros, su mirada fue algo coqueta, pues, además, hizo un movimiento con los labios que quedó tal cual registrado en video.

De hecho, cuando Benito publicó sus respectivas fotos con los premios, la artista le dio me gusta, pero, sin seguirlo, o sea, pasó a sus redes sociales para stalkearlo, hecho que, claramente la dejaría en evidencia y por eso se cree que el puertorriqueño llamó su atención.

