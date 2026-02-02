El eclipse solar más largo del siglo oscurecerá el día por más de 6 minutos: aquí los detalles

Un eclipse solar total, cuya duración superará los seis minutos, ya despierta la atención de científicos y amantes de la astronomía alrededor del mundo y aunque aún faltan más de dos años para que ocurra, la expectativa crece porque se trata de un fenómeno que no volverá a repetirse en más de cien años.

De acuerdo con proyecciones astronómicas, el 2 de agosto de 2027 el día se transformará en noche durante 6 minutos y 22 segundos, un lapso extraordinario si se compara con la mayoría de eclipses solares, que suelen durar apenas dos o tres minutos.

¿Por qué este eclipse será tan diferente a los demás?

En esa fecha, la Tierra se encontrará en el punto de su órbita en el que está más alejada del Sol, esto hace que se vea más pequeño desde nuestro planeta lo que permite que la sombra lunar recorra la superficie de la Tierra de forma más lenta.

Astronomía, viajes y un evento irrepetible: así será el eclipse solar total que no volverá a repetirse en 100 años. Foto Freepik

Esta alineación precisa es el resultado de cálculos astronómicos basados en modelos matemáticos que permiten predecir eclipses con siglos de antelación.

¿Qué lugares del mundo podrán vivir la oscuridad total?

El eclipse tendrá una amplitud geográfica considerable, la sombra de la Luna comenzará su recorrido sobre el océano Atlántico y avanzará por el sur de Europa, el norte de África, Medio Oriente y parte de Asia, además países como España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita y Somalia estarán dentro del trayecto.

Por esta razón, ya es considerada el epicentro del fenómeno y uno de los destinos más buscados para observar el eclipse el clima seco, los cielos despejados y la riqueza histórica del lugar la convierten en un escenario ideal para vivir este acontecimiento.

Se estima que millones de personas planificarán viajes, excursiones e incluso rutas aéreas especiales para seguir el recorrido de la sombra lunar y presenciar en vivo cómo el cielo se oscurece en pleno día.

¿Cómo observar el eclipse sin poner en riesgo la salud?

Mirar directamente al Sol sin protección puede causar daños irreversibles en la vista, por ello, los expertos recomiendan el uso exclusivo de lentes certificados para observación solar o equipos especializados con filtros adecuados.

Desde África hasta Europa, millones se preparan para mirar al cielo en 2027 y presenciar un eclipse que hará historia. Foto Freepik

Además, el fenómeno podrá seguirse a través de transmisiones en vivo y plataformas digitales que ofrecerán imágenes en alta definición, simulaciones y experiencias interactivas para quienes no puedan viajar.

Durante siglos, estos eventos fueron interpretados como presagios o señales divinas que representan una prueba del avance del conocimiento humano y una oportunidad única para reconectarnos con el universo, y quienes logren presenciarlo serán testigos de un instante irrepetible en la historia.