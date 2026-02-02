El CES 2026 dejó claro hacia dónde va el gaming: tecnología que lleva la pantalla directamente a tus ojos.

¿Qué novedades dejó el CES 2026 en el mundo gaming?

En los últimos años, el mundo del gaming ha avanzado a pasos agigantados: consolas más potentes, realidad virtual, inteligencia artificial y experiencias cada vez más inmersivas han transformado la forma en que los jugadores interactúan con sus videojuegos.

Para 2026, la tendencia es clara y así lo descubrimos desde SuperLike en el CES2026: menos limitaciones físicas, más libertad y portabilidad, llevando la experiencia de juego más allá de la sala o del monitor.

¿Las gafas portables reemplazarán las pantallas tradicionales?

Un ejemplo de este futuro ya palpable son las ROG Xreal Glasses R1, unas gafas que llevan la experiencia gamer al siguiente nivel.

Con una pantalla Micro-OLED de alta fidelidad, 120 pulgadas de visualización virtual y 120Hz de frecuencia, permiten disfrutar de juegos con calidad cinematográfica sin necesidad de un monitor.

Su diseño liviano y su conectividad USB-C con DisplayPort aseguran un juego plug-and-play inmediato desde consolas, smartphones o laptops, haciendo posible llevar un entorno de juego completo a cualquier lugar.

Más que un accesorio, estas gafas representan la dirección que está tomando la industria: gaming portátil, inmersivo y sin fronteras físicas, donde la tecnología redefine no solo cómo jugamos, sino dónde y cuándo lo hacemos.

¿Cuál fue computador gamer en colaboración con Kojima Productions que fue tendencia en el CES 2026?

Pero las gafas no son la única muestra de hacia dónde va la industria. Otra tendencia clara es la fusión de alto rendimiento con identidad artística y narrativa, como se ve en la ROG Flow Z13 – edición especial desarrollada junto a Kojima Productions.

Inspirada en el concepto Ludens, esta consola 2-en-1 ultraportátil funciona como laptop gamer, tablet creativa o consola, y viene acompañada de periféricos de edición limitada que la convierten en un objeto coleccionable para los fans.



En conjunto, estos dispositivos muestran un futuro del gaming donde la movilidad, la personalización y la creatividad son tan importantes como la potencia o los gráficos, consolidando 2026 como un año de innovación radical para la experiencia gamer.