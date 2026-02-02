El pasado 31 de enero se llevó a cabo el concierto de despedida a Yeison Jiménez en el estadio El Campín en donde sus familiares y amigos le rindieron un homenaje por todo lo alto.

Yeison Jiménez tenía programado su concierto "Mi promesa 2" para el 28 de marzo del presente año, pero su muerte se interpuso en estos planes, sin embargo, su equipo y familiares quisieron llevarlo a cabo.

En han salido varios videos e imágenes de este homenaje al cantante y en las últimas horas se viralizó un clip que dejó ver a Sonia Restrepo y a la familia del cantante antes de llegar a sus puestos en el estadio.

En el video se ve cuando Sonia Restrepo paró por completo a llorar ante la ola de sentimientos que la invadieron al llegar a este recinto en el que su esposo planeaba cantar en marzo por segunda vez.

Esposa de Yeison Jiménez fue aplaudida por su valentía en El Campín

En el video quedó el momento en que todos se detuvieron alrededor de Sonia para dejarla expresar su tristeza y también tratar de darle consuelo.

En el video se observa a la mamá del artista y a su hermana, quienes también tienen gestos en su rostro de profundo dolor y desconsuelo.

Tras unos segundos de desconsuelo y en el que Sonia no podía caminar, la esposa del artista decidió tomar fuerzas y seguir caminando hacia sus puestos en El Campín.

Este gesto de la viuda del artista generó aplausos entre las personas del público que estaban cerca, mostrándole así su apoyo en este momento de tanto dolor y desconsuelo.

Esposa de Yeison Jiménez fue aplaudida por El Campín. (Foto: Canal RCN)

¿Sonia Restrepo estuvo en todo el homenaje de Yeison Jiménez?

Sonia Restrepo en otro de los videos fue captada desde su palco al frente de la tarima en compañía de familiares y amigos suyos, quienes todo el tiempo estuvieron pendiente de ella.

En los videos que han salido en redes se ve a Sonia atenta a lo que pasaba en el escenario con las presentaciones y homenajes de diferentes artistas como Nelson Velásquez, Luis Alfonso, Natalia Jiménez, entre otros.

Cabe resaltar que, hasta el momento Sonia Restrepo no se ha pronunciado tras el fallecimiento del cantante Yeison Jiménez.