Hombre asegura que Yeison Jiménez no está descansando: estas son sus razones

En redes sociales ha circulado un video de un hombre que explicó las razones por las que Yeison Jiménez no estaría descansando.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Hombre dice que Yeison Jiménez tardaría años en descansar
Aseguran que Yeison Jiménez no está descansando en paz:

El sábado 10 de enero, Yeison Jiménez perdió la vida en un accidente aéreo cuando viajaba desde Boyacá hasta Antioquia; allí, él iba acompañado junto a otros cinco integrantes de su equipo de trabajo, quienes además eran sus amigos e incluso uno de ellos era su primo.

De acuerdo con los reportes de las investigaciones, la aeronave voló entre 3 a cinco minutos y cayó, por lo que, al rebotar, el segundo impacto habría generado que se prendiera en llamas.

Días más tarde del accidente, se reveló cómo quedaron algunas pertenencias del cantante, quien, hasta hoy, sigue siendo llorado por su familia, amigos y fanáticos.

¿Qué se ha dicho sobre la muerte de Yeison Jiménez?

Tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, se han hablado sobre muchas teorías alrededor de la muerte, pues como él mismo había revelado que soñaba con su partida tal cual ocurrió, esto ha generado debate en redes.

Aseguran que Yeison Jiménez no está descansando en paz:
hombre asegura que Yeison Jiménez no ha logrado descansar

Así mismo, se ha especulado que el fantasma de Yeison fue captado en el lugar donde falleció y, además, se ha dicho que se ha escuchado supuestas psicofonías en diferentes momentos, tanto en conciertos de sus amigos, como en conversaciones de sus conocidos.

De hecho, a la luz han salido videos en donde su sombrero se caía de su ataúd y su cuadro moviéndose solo en medio de una de sus despedidas.

¿Qué dicen las personas que supuestamente se han comunicado con Yeison Jiménez?

En los últimos días de enero, una mujer reveló que supuestamente, Yeison Jiménez está bien y tranquilo, que no es un alma que esté penando, pero que uno de sus amigos sí está intranquilo, ella no especificó la razón, pero fue clara al decirlo.

También mencionó que se avecinan problemas legales por las regalías del cantante, pero él pido que su familia no pierda la calma.

¿Qué dijo un hombre que aseguró que Yeison Jiménez no está descansando?

Hay muchos videos de personas que se comunican con el más allá y todos son contradictorios, pues unos aseguran algunas teorías, mientras que otros, dicen cosas completamente diferentes.

hombre asegura que Yeison Jiménez no ha logrado descansar
Hombre dice que Yeison Jiménez tardaría años en descansar.

Recientemente, ha circulado un v ideo de un hombre que asegura que Yeison Jiménez “no” está descansando y explicó que su alma estará vagando por mucho tiempo.

El hombre explicó que, no se puede hacer nada, ya que “Yeison debe cerrar ciclos y se tardaría de 5 a 10 años para que él pueda entender”.

Según él, “el tiempo de los vivos no es el miso que el de los muertos”.

