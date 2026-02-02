Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhonny Rivera habla de los nervios previos a su boda con Jenny López

Jhonny Rivera aseguró que los nervios previos a su boda no son por el compromiso, sino por la presión mediática que rodea el evento.

Sharik Guzmán
Jhonny Rivera respondió a sus seguidores desde Instagram Stories durante una dinámica de preguntas.
Jhonny Rivera respondió a sus seguidores desde Instagram Stories durante una dinámica de preguntas.

Jhonny Rivera ha comenzado a hablar con honestidad sobre lo que siente frente a su próxima boda con Jenny López, y ha dejado claro que su mayor inquietud no está ligada al compromiso en sí, sino a todo lo que rodea el evento cuando la vida privada se expone ante el ojo mediático.

Para él, el matrimonio no es motivo de duda, pero sí lo es la presión que surge cuando cada detalle se convierte en tema de conversación en redes sociales, portales y comentarios virales que, muchas veces, se salen de control.

¿Por qué Jhonny Rivera se siente inquieto ante su boda?

Jhonny Rivera ha sido claro al afirmar que su preocupación no gira alrededor del amor ni de la decisión de casarse, lo que realmente le genera ansiedad es la carga mediática que implica organizar un evento tan simbólico siendo una figura reconocida.

 

Comentarios, rumores o interpretaciones ajenas pueden desviar el foco de lo verdaderamente importante, disfrutar el inicio de una nueva etapa en pareja, la perfección externa no debería estar por encima de la tranquilidad emocional de quienes se están casando.

¿Qué se sabe de la ceremonia y la fecha elegida para la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

Jenny López, a través de una dinámica de preguntas con sus seguidores en redes sociales, confirmó que la boda se realizará en febrero de 2026 en Pereira, ciudad natal de Jhonny Rivera.

Bus de Jhonny Rivera sufrió percance en Caquetá
Jhonny Rivera confesó que teme que la boda se vuelva un motivo de estrés y chismes.

La pareja también dejó claro que optará por una ceremonia religiosa católica, reafirmando su deseo de mantener una tradición que para ellos tiene un valor espiritual especial.

A pesar de los nervios que confiesa el cantante, ambos se han mostrado emocionados y confiados en que todo avanza según lo planeado, esperando con ilusión el día en que unirán sus vidas oficialmente.

¿Cómo será la celebración de la boda de Jhonny Rivera y Jenny López lejos del lujo y el espectáculo?

En un contexto donde muchas bodas de celebridades se caracterizan por grandes producciones, Jhonny Rivera y Jenny López han decidido ir por un camino distinto, su intención es realizar una celebración sencilla y familiar, priorizando la cercanía de sus seres queridos por encima del brillo y la ostentación.

Jenny López reveló detalles de la boda con Jhonny Rivera.
Jenny López aclaró rumores y contó cómo va su matrimonio.

Para ellos, lo esencial es compartir ese instante con las personas que han sido parte de su historia, sin convertirlo en un espectáculo masivo que opaque la emoción real del compromiso.

Su boda no pretende ser tendencia por el exceso, sino recordada como un momento sincero, donde el amor y la tranquilidad estén por encima del ruido mediático.

