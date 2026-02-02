Michael Ortega se pronuncia luego de que Laura Jaramillo lo llamara fracasado: “Acuérdate…”

Laura Jaramillo y su expareja, Michael Ortega, se apoderaron de las tendencias en Colombia luego de que el futbolista se burlara de la salida de Sofía Jaramillo de La casa de los famosos Colombia 3.

¿Qué pasó entre Laura Jaramillo y Michael Ortega tras la salida de Sofía Jaramillo?

En la gala de este domingo 1 de febrero, Sofía Jaramillo se convirtió en la tercera eliminada del reality, al no obtener los suficientes votos del público para continuar una semana más.

Tras la noticia, el jugador del Real Cartagena reaccionó en redes sociales colocando un emoji de risa tras la eliminación de la modelo paisa, aunque no la mencionó generó una reacción en Laura y en los internautas quienes asociaron con Sofía.

Luego de esto, Laura, hermana de Sofía y expareja del jugador, compartió en sus redes sociales un video tildándolo de “fracasado”, “descarado” y le pidió que tuviera vergüenza.

Michael Ortega respondió con contundencia a Laura Jaramillo tras tildarlo de fracasado. (Foto: Canal RCN)

Sus palabras generaron una nueva respuesta por parte de Michael Ortega, quien reaccionó con comentarios fuertes, alimentando aún más la polémica entre ellos.

¿Qué dijo Michael Ortega tras las palabras de Laura Jaramillo?

El volante colombiano compartió nuevamente en sus historias de Instagram unas fuertes palabras hacia la familia de Sofía Jaramillo.

“Acuérdate que todo el pasado y presente de ustedes me lo conozco de pie a pie”, escribió.

Además, agregó: “Mero morrongaje” y, al final, cuestionó: “¿Este disco a quién se lo hicieron?”, acompañando la historia con la canción Camuflaje de Alexis y Fido.

Según circula en redes, la canción habla de una mujer bella pero vacía, que utiliza una doble personalidad para ocultar su verdadero ser, y en algún momento se relacionó con Sofía.

No obstante, la historia duró pocos minutos, pues al parecer borró la publicación, aunque ya había sido replicada en varias páginas.

Lo que generó una ola de reacciones en redes y críticas al jugador colombiano: “El santo pues que metió a la amante en la propia casa de los hijos y su exesposa” o “Pero ahí si habla, en vez de responder por sus hijos”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.