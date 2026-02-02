Laura Jaramillo arremete contra Michael Ortega tras burlas a Sofía por su eliminación: “fracasado"

Sofía Jaramillo se convirtió en la tercera eliminada de La casa de los famosos Colombia 3, lo que generó una reacción de su hermana Laura tras las burlas de su expareja, el futbolista Michael Ortega.

¿Qué dijo Michael Ortega sobre Sofía Jaramillo que provocó la reacción de Laura?

En la gala del 1 de febrero, por votación del público, Sofía Jaramillo salió de la competencia de convivencia, generando opiniones divididas entre los seguidores del exitoso programa del Canal RCN.

Michael Ortega, expareja de Laura, reaccionó en redes sociales burlándose de la salida de la modelo paisa, lo que motivó que Laura saliera a dar declaraciones defendiendo a su hermana.

Laura, quien suele reaccionar en redes a lo que sucede con Sofía, esta vez se fue con todo contra su expareja, con quien tuvo dos hijos y quien, en los últimos años, ha estado en medio de polémicas por supuesta falta de apoyo en la manutención de los menores.

Sofía Jaramillo fue eliminada y su hermana Laura salió en su defensa tras burlas de Michael Ortega. (Foto: Canal RCN)

Cabe recordar que, según especulaciones, Laura Jaramillo y Michael Ortega terminaron su relación en medio de rumores de infidelidad que involucraban a la barranquillera Andrea Valdiri.

¿Qué dijo Laura Jaramillo luego de las burlas de Michael Ortega hacia Sofía?

A través de redes sociales, Laura no se quedó callada y se fue con todo contra su expareja, en la que aseguró que era un fracasado en la historia de Colombia.

“Mano, no sea tan descarado, tenga vergüenza y entierre la cabeza”, dijo entre risas, reaccionando con firmeza ante los comentarios de Michael Ortega y dejando claro su descontento por las burlas hacia su hermana.

Y es que, en la gala del 1 de febrero, Sofía Jaramillo quedó fuera de La casa de los famosos Colombia 3 tras obtener el menor puntaje, solo por debajo de Marilyn Patiño. Ante la noticia la modelo paisa se mostró muy tranquila.

Y es que su salida generó reacciones inesperadas, como la de Marilyn, quien se mostró muy afectada. Dentro de la casa, varios participantes también expresaron su tristeza ante la eliminación de Sofía, especialmente después del conflicto con Campanita en el brunch, donde manifestó su descontento y le retiró públicamente su amistad.