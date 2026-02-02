Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Angélica reaccionó entre lágrimas por la eliminación de Sofía Jaramillo de La casa de los famosos

Sofía Jaramillo fue eliminada de La casa de los famosos y su hermana Angélica reaccionó entre lágrimas con sentidas palabras.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Angelica reaccionó a la salida de Sofía Jaramillo de La casa de los famosos Colombia 3
Angelica Jaramillo defendió a Sofia tras su eliminación de La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Sofía Jaramillo se convirtió en la tercera eliminada de La casa de los famosos Colombia 3, lo que generó una reacción inmediata en su hermana Angélica Jaramillo quien expresó su sentir en redes sociales.

¿Qué dijo Angélica tras la eliminación de Sofía Jaramillo de La casa de los famosos Colombia 3?

A través de redes sociales, Angélica se mostró muy afectada tras la reciente eliminación que dejó a su hermana fuera del reality de convivencia.

Entre lágrimas, expresó: “Las cosas pasan por algo. Es un ángel, es una mujer demasiado buena, no merecían tener a alguien tan buena allá adentro”, agradeciendo además a Dios.

También manifestó su tristeza, asegurando que su hermana no se lo merecía y que su familia la espera con todo el amor. “Mi Sofi hermosa no debía salir, Colombia respetable”, dijo entre sus palabras.

Angelica reaccionó a la salida de Sofía Jaramillo de La casa de los famosos Colombia 3
Angelica Jaramillo defendió a Sofia tras su eliminación de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Cabe recordar que, en la gala de la noche del 1 de febrero, Sofía Jaramillo dejó la casa más famosa tras obtener el menor puntaje de votación, seguida de Marilyn Patiño, quien también se mostró afectada por la salida de su amiga.

¿Qué reacciones generó la salida de Sofía Jaramillo de La casa de los famosos Colombia?

Por supuesto, la salida de Sofía Jaramillo generó una ola de comentarios divididos entre los internautas. Algunos expresaron su tristeza, asegurando que su eliminación fue injusta, mientras que otros celebraron su salida, pues muchos la calificaban de “mueble”.

Algunos se enfocaron en las palabras de Angélica Jaramillo sobre su hermana, y comentaron sobre su aspecto y comportamiento, que les pareció algo extraño, señalando el proceso personal que atraviesa en medio de sus retos personales.

Otros internautas comentaron que la eliminación de Sofía era necesaria para que pudiera enfocarse en su situación sentimental, luego de las polémicas declaraciones que había hecho su actual pareja.

Sofía Jaramillo, por su parte, expresó en el after de La casa de los famosos que se sentía tranquila tras salir de la casa. Sin dudar, habló sobre su inconveniente con Campanita en las últimas horas, dejando clara su postura y asegurando que es buena amiga.

Angelica reaccionó a la salida de Sofía Jaramillo de La casa de los famosos Colombia 3
Angelica Jaramillo defendió a Sofia tras su eliminación de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)
