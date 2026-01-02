Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sofía Jaramillo fue eliminada de La casa de los famosos Colombia 3: todos quedaron en shock

La eliminación de Sofía Jaramillo de La casa de los famosos Colombia sorprendió a todos sus compañeros y hubo lágrimas.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Sofía Jaramillo quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia
Sofía Jaramillo le dijo adiós a La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

En la noche del 1 de febrero se llevó a cabo la tercera gala de eliminación de esta temporada de La casa de los famosos Colombia 3 en donde Sofía Jaramillo se despidió de la competencia.

¿Por qué Sofía Jaramillo quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia 3?

Siete participantes quedaron nominados durante la semana en La casa de los famosos: Marilyn Patiño, Sofía Jaramillo, Lorena Altamirano, Alexa Torres, Campanita, Tebi Bernal y Jay Torres.

Durante la semana, los televidentes votaron en positivo por su participante favorito para evitar que saliera de la competencia. Una vez cerradas las votaciones, los resultados quedaron así:

El primero en salvarse fue Tebi Bernal, con un 19,76% de los votos; seguido de Alexa Torrex con 19,16%. En tercer lugar se ubicó Campanita con 15,72%, en cuarto lugar Lorena Altamirano con un 12,21%. El quinto en regresar a la casa estudio fue Jay Torres con 11,16% y, finalmente, Marilyn Patiño logró salvarse con 11,59%.

Quien no tuvo la misma suerte fue Sofía Jaramillo, que se despidió del reality tras recibir el 9,90% de los votos, una noticia que sorprendió a la modelo y a sus compañeros.

Sofía Jaramillo rompió en llanto en La casa de los famosos Colombia
Sofía Jaramillo se despidió de La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Sofía Jaramillo tras quedar eliminada de La casa de los famosos Colombia 3?

Sofía Jaramillo tras conocer que era la eliminada de la semana en La casa de los famosos Colombia expresó no ocultó su asombro, pero aceptó la decisión del público.

Sin embargo, Marilyn rompió en llanto tras conocerse la decisión del público, asegurando que quería irse e intercambiar con la modelo.

Asimismo, varios de sus compañeros se mostraron en shock con el adiós de la modelo, ya que muchos creían que sería una de las más votadas de la noche.

Las cámaras apuntaron a Campanita, con quien Sofía tuvo un fuerte cruce en el brunch de la eliminación, el deportista se mostró afectado pese a sus recientes diferencias.

¿A quién dejó nominada Sofía Jaramillo tras quedar eliminada de La casa de los famosos Colombia 3?

Sofía Jaramillo tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia Carla Giraldo y Marcelo le explicaron que tenía que pensar para la gala del 2 de febrero dos nominados.

Por lo que en esta ocasión el eliminado no dejó a uno de sus excompañeros en la placa de nominados como es costumbre, por lo que se vendrán novedades en esta semana.

La casa de los famosos Colombia 3 cada día se pone mejor y la tensión va en aumento entre los participantes, si no te quieres perder ningún detalle conéctate de domingo a domingo por la app y la señal en vivo del Canal RCN.

