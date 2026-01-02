Sale a la luz video de Yeison Jiménez hablando de su deseo de casarse en 2026: “Me caso a los 35”

La muerte del cantante Yeison Jiménez no para de conmocionar y con el pasar de los días salen nuevos videos y declaraciones del cantante de los planes que tenía para este año, uno de ellos era casarse.

¿Cuándo había confesado Yeison Jiménez que se quería casar en 2026?

Un video grabado antes de su fallecimiento ha vuelto a conmover a los seguidores de Yeison Jiménez, ya que en este expresaba su deseo de casarse a los 35 años.

En su pódcast "Camino al Éxito", el cantante hablaba con la influenciadora La Segura, en donde se mostraba reflexivo y habla abiertamente sobre su relación de pareja, sus metas de vida y del matrimonio.

La Segura en este video le indaga al artista sobre si quería llegar al altar pronto, asegurando que él ya le había dicho a su pareja, Sonia Restrepo, que lo quería hacer cuando cumpliera 35 años.

Yo le dije a la mujer mía me encanta el matrimonio, pero a los 35.

Aunque La Segura le refutaba y le cuestionaba su decisión el cantante le dio su explicación en ese entonces de por qué quería hacerlo a esta edad.

Yeison Jiménez había revelado que se casaría a los 35 años. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Por qué Yeison Jiménez se quería casar a los 35 años?

Yeison Jiménez le aseguraba a la influenciadora que llevaba 11 años con su pareja para ese entonces y que él había sido claro con ella, porque era una persona demasiado organizada con su vida.

Yo personalmente soy un man de metas, dije debo tener toda mi vida organizada y hace 15 años dije dije si me caso, me caso a los 35 años.

El cantante confesaba en ese momento que él había tomado esa decisión porque sentía que para ese momento iba a tener todo en orden en su vida más allá de lo económico.

Era un simplemente pensamiento de hombre. Porque a mí no me gustaría fallarle a una relación de un matrimonio, eso no es para jugar.

¿Qué dijo Yeison Jiménez sobre la infidelidad en una la relación?

Yeison Jiménez en este video publicado en septiembre de 2024 confesaba que cuando conoció a Sonia ambos estaban muy jóvenes e inmaduros.

Por eso, esta inmadurez les había podido jugar en su contra en ese momento, por lo que cada uno tenía etapas por quemar y vivir.

Es que yo me conocí con ella a los 20 años, uno a esa edad hace y deshace. Hay muchos errores de parte y parte.

Yeison Jiménez quería casarse con Sonia Restrepo. (Foto AFP)

Con estos argumentos Yeison dejaba claro que a los 35 años, es decir después del 26 de julio del 2026 el cantante hubiese querido formalizar su relación con Sonia Restrepo.