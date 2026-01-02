Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermana de Yeison Jiménez rompió en llanto en homenaje al artista en El Campín

Lina Jiménez se mostró bastante conmovida junto a Sonia Restrepo en el homenaje de Yeison Jiménez en el estadio El Campín.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Reacción de la hermana de Yeison Jiménez en concierto
Lina Jiménez se quebró tras llegar al estadio El Campín. (Foto Canal RCN y Freepik)

El pasado 31 de enero se llevó a cabo el concierto "Mi promesa 2" el concierto que Yeison Jiménez tenía planeado para el 28 de marzo en el máximo recinto de la capital, este fue un homenaje de colegas para él y su familia tras su fallecimiento.

¿Cómo fue la llegada de la familia de Yeison Jiménez a su homenaje en El Campín?

Más de 40 mil fanáticos se reunieron en en el estadio El Campín para cantar por última vez en un concierto todas las canciones de Yeison Jiménez en donde la emotividad fue protagonistas.

El evento empezó sobre las 4 de la tarde y en tarima hubo una gran variedad de artistas que quisieron cantarle al 'Aventurero' y rendirle un emotivo homenaje tras su fallecimiento.

Cuando el cantante de vallenato Nelson Velásquez estaba en tarima al Campín llegaron la mamá, hermana y esposa de Yeison Jiménez vestidas de blanco y en compañía de otros amigos y seres queridos.

La IA hizo posible que Yeison Jiménez estuviera presente y cantara en su homenaje
Familia de Yeison Jiménez estuvo en El Campín. (Foto Canal RCN).

¿Cómo reaccionó hermana de Yeison Jiménez al homenaje en El Campín?

Lina Jiménez, hermana del fallecido artista, al llegar a la zonas de palcos frente a la tarima no pudo aguantar las lágrimas y mientras saludaba a algunos de los fanáticos se rompió en llanto.

La hermana del cantante se dejó ver bastante afectada y más cuando Nelson Velásquez pidió una ovación para ella y su familia en medio de este momento tan difícil.

Lina, su mamá Luz Mery Galeano y Sonia Restrepo se sentaron en primera fila para escuchar y disfrutar de este homenaje de los amigos de Yeison Jiménez el cual hicieron que retumbara hasta el cielo.

Yeison Jiménez pudo cantar en El Campín gracias a la IA

Uno de los momentos más emotivos en el estadio El Campín fue cuando los organizadores del evento decidieron colocar una pantalla gigante en el escenario que proyectó una imagen en movimiento del artista.

La inteligencia artificial recreó el físico del artista completamente vestido de blanco y con lentes de sol y este lo mostró bajando del cielo para cantarles a sus seguidores.

Gracias a esta herramienta sonaron varias de las canciones del artista y la imagen de la IA hacía los gestos y movía la boca como si las cantara.

Esto ha generado opiniones dividas en redes sociales, sin embargo, a muchos les hizo remover sus sentimientos al poder ver por una última vez una imagen del cantante interpretando sus mayores éxitos.

Homenaje a Yeison Jiménez en El Campín.
Homenaje a Yeison Jiménez en El Campín. (Foto Canal RCN).
