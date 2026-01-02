Blessd mostró su lujosa colección de carros al cumplir 26 años: ¿cuánto puede valer?

Stiven Mesa Londoño mejor conocido como Blessd en el mundo artístico llegó a sus 26 primaveras recientemente y a través de sus redes sociales quiso hacer una recapitulación de lo que fue su día más especial.

¿Cómo celebró Blessd sus 26 años?

El reguetonero paisa ha estado en el foco mediático en las últimas semanas tras revelar que está esperando su primer hijo junto a su pareja Manuela QM.

Sin embargo, en la jornada del 1 de febrero el cantante decidió compartir un carrusel de fotografías y videos de lo que fue la celebración de sus 26 años de vida.

Felizmente cumplidos mis 26 años. Les agradezco a todos sus bonitos mensajes y agradecido por el apoyo que me están dando.

Blessd aseguró que estaba demasiado feliz por el momento que pasaba en su vida ahora por su carrera artística y por su vida personal, en donde ha logrado cumplir varios sueños de niño y darle una vida soñada a los suyos.

Estoy muy feliz por tantas cosas bonitas que me están pasando, “Fanático” salió a romper gracias a Dios que chimba todo el apoyo que me le están dando al regetoncito.

Blessd mostró su lujosa colección de carros. (Foto: AFP)

Esta es la lujosa colección de carros de Blessd a sus 26 años

El cantante urbano celebró su cumpleaños número 26 presumiendo su exclusivo garaje, compuesto por camionetas de alta gama que no pasaron desapercibidas entre sus seguidores.

Entre los modelos que el artista dejó ver se destacan una Lamborghini Urus, una Mercedes Benz Clase G, una Toyota Sequoia y otros vehículos de la marca Mercedes Benz, una colección que despertó todo tipo de comentarios y reacciones en redes sociales.

En las imágenes Blessd se mostró posando encima de ellas mientras miraba su celular, dejando ver cómo a su corta edad ha logrado darse una lujosa vida que siempre vio lejos.

¿Cuánto puede costar la lujosa colección de carros de Blessd?

Aunque el intérprete no reveló el valor exacto de sus camionetas, al indagar en redes el precio de estos modelos podría sumar una cifra que supera fácilmente los dos mil millones de pesos.

Según precios de portales de vehículos en Colombia, una Lamborghini Urus puede superar los 2.200 millones de pesos, mientras que una Mercedes Benz Clase G oscila entre 700 millones y 1.000 millones. A esto se suma una Toyota Sequoia, valorada entre 450 y 500 millones de pesos, por lo que el garaje de Blessd estaría avaluado en varios miles de millones de pesos.