Sale a la luz un nuevo video de Kris R presumiendo su amor con Karina García: ¿Qué mostró?
Un nuevo video muestra a Karina García y Kris R. dejando clara la química que existe entre la modelo y el cantante de trap.
Salió a la luz un nuevo video en el que Kris R y Karina García no ocultan su cercanía y dejan ver un emotivo momento juntos.
¿Karina García y Kris R. ya oficializaron su noviazgo?
En un clip que se viralizó en las últimas horas, se ve al cantante de trap y a Karina García compartiendo una escena que llamó la atención de los internautas.
En el video aparecen abrazados, viviendo un momento romántico mientras van en un carro. Durante la conversación, él le da un beso en la mejilla, mientras ella sonríe y es quien graba la escena.
Según lo que se ha comentado en redes, esto habría ocurrido el pasado fin de semana, cuando estuvieron en la llamada “casita de Bad Bunny”, donde participaron varios influencers colombianos.
Este video sale a la luz en medio de otros contenidos que también se han viralizado sobre la pareja. Sin embargo, ninguno de los dos ha oficializado formalmente su relación.
¿Qué dijo Karina García sobre su relación con Kris R.?
La modelo paisa, quien ahora hace parte de ¿Qué hay pa’ dañar?, de la app de Canal RCN, donde se debate y analiza el verdadero juego de los participantes de La casa de los famosos Colombia 3, se pronunció recientemente con unas declaraciones sobre el tema.
Y es que Karina García dejó claro que está saliendo con el cantante de trap. Sin embargo, explicó que por ahora no es del todo oficial su noviazgo, ya que ambos se están dando el espacio para conocerse mejor antes de dar el siguiente paso.
Como era de esperarse, este nuevo video generó reacciones entre los internautas, quienes siguen de cerca la vida de la influencer y exparticipante de La casa de los famosos. Las opiniones, como suele ocurrir, estuvieron divididas.
Mientras algunos defendían a la modelo paisa, asegurando que puede estar con quien quiera y que, por su juventud, debería disfrutar la vida, otros criticaron sus relaciones sentimentales.
Lo cierto es que Karina García y Kris R. continúan compartiendo en redes sociales varios momentos románticos, dejando ver cómo avanza su relación, que ya no ocultan.