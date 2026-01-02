Paola Jara y Jessi Uribe se muestran muy románticos a su llegada a los Premios Grammy 2026

La pareja de cantantes de música popular, Paola Jara y Jessi Uribe, se mostró emocionada en la entrega de los Premios Grammy 2026, uno de los eventos más importantes donde se reconoce la excelencia en la industria musical a nivel internacional.

¿Qué mostró Paola Jara a su llegada con Jessi Uribe a los Premios Grammy 2026?

A través de las historias de Instagram, Paola Jara compartió un breve video en el que aparece junto a Jessi Uribe, mostrando su elegante atuendo y confirmado que ya se encontraban en el evento.

Ambos lucieron atuendos negros, y Jessi Uribe con un sombrero que llamó la atención, el cual decidió lucir en el evento que se realiza cada año en Estados Unidos.

En el video se alcanza a escuchar, en inglés, algunas indicaciones sobre el desarrollo del evento mientras la pareja protagoniza un momento romántico: se dan un beso en el que se nota lo enamorados y felices que están.

Paola Jara y Jessi Uribe: así fue su entrada a los Premios Grammy 2026. (Foto: AFP)

En otra de las historias, Paola Jara dejó ver lo que estaba ocurriendo dentro del recinto, mostrando detalles del lugar donde se entregarán los premios a los artistas más destacados del panorama musical, compartiendo así con sus seguidores la emoción y la energía del evento.

Estos importantes premios se entregarán esta noche, 1 de febrero, en el Crypto Arena de Los Ángeles, y serán transmitidos por distintos canales internacionales. La pareja espera, por supuesto, llevarse el galardón a casa en las nominaciones que tienen.

¿Cuántas veces ha estado nominada Paola Jara a los premios Grammy 2026?

Para la cantante colombiana, esta es su primera nominación a Mejor Álbum de Música Mexicana por su EP Sin Rodeos, en la que compite con grandes exponentes mexicanos del género.

Por supuesto, cuando se dio a conocer la noticia, Paola Jara se mostró muy emocionada al recibir la nominación, especialmente al ver que una mujer estaba reconocida en esta categoría y, aún más, al ser colombiana.

Lo cierto es que, mientras viven una noche emocionante en la que la música es la protagonista. En Colombia, viven una nueva etapa como padres con la llegada de Emilia hace pocos meses.