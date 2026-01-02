Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Paola Jara y Jessi Uribe se muestran muy románticos a su llegada a los Premios Grammy 2026

Paola Jara reveló en redes sociales su llegada a los Premios Grammy 2026 junto a Jessi Uribe.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Paola Jara y Jessi Uribe llegando a los Premios Grammy 2026
Paola Jara y Jessi Uribe: así fue su entrada a los Premios Grammy 2026. (Foto: AFP)

La pareja de cantantes de música popular, Paola Jara y Jessi Uribe, se mostró emocionada en la entrega de los Premios Grammy 2026, uno de los eventos más importantes donde se reconoce la excelencia en la industria musical a nivel internacional.

Artículos relacionados

¿Qué mostró Paola Jara a su llegada con Jessi Uribe a los Premios Grammy 2026?

A través de las historias de Instagram, Paola Jara compartió un breve video en el que aparece junto a Jessi Uribe, mostrando su elegante atuendo y confirmado que ya se encontraban en el evento.

Ambos lucieron atuendos negros, y Jessi Uribe con un sombrero que llamó la atención, el cual decidió lucir en el evento que se realiza cada año en Estados Unidos.

Artículos relacionados

En el video se alcanza a escuchar, en inglés, algunas indicaciones sobre el desarrollo del evento mientras la pareja protagoniza un momento romántico: se dan un beso en el que se nota lo enamorados y felices que están.

Paola Jara y Jessi Uribe llegando a los Premios Grammy 2026
Paola Jara y Jessi Uribe: así fue su entrada a los Premios Grammy 2026. (Foto: AFP)

En otra de las historias, Paola Jara dejó ver lo que estaba ocurriendo dentro del recinto, mostrando detalles del lugar donde se entregarán los premios a los artistas más destacados del panorama musical, compartiendo así con sus seguidores la emoción y la energía del evento.

Estos importantes premios se entregarán esta noche, 1 de febrero, en el Crypto Arena de Los Ángeles, y serán transmitidos por distintos canales internacionales. La pareja espera, por supuesto, llevarse el galardón a casa en las nominaciones que tienen.

¿Cuántas veces ha estado nominada Paola Jara a los premios Grammy 2026?

Para la cantante colombiana, esta es su primera nominación a Mejor Álbum de Música Mexicana por su EP Sin Rodeos, en la que compite con grandes exponentes mexicanos del género.

Artículos relacionados

Por supuesto, cuando se dio a conocer la noticia, Paola Jara se mostró muy emocionada al recibir la nominación, especialmente al ver que una mujer estaba reconocida en esta categoría y, aún más, al ser colombiana.

Lo cierto es que, mientras viven una noche emocionante en la que la música es la protagonista. En Colombia, viven una nueva etapa como padres con la llegada de Emilia hace pocos meses.

Paola Jara y Jessi Uribe llegando a los Premios Grammy 2026
Paola Jara y Jessi Uribe: así fue su entrada a los Premios Grammy 2026. (Foto: AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Giovanny Ayala desata polémica con IA de artistas fallecidos y la ausencia de Yeison Jiménez Giovanny Ayala

Giovanny Ayala genera polémica tras recrear artistas fallecidos con IA: ¿omitió a Yeison Jiménez?

Giovanny Ayala recrea artistas fallecidos con IA y genera polémica por no incluir a Yeison Jiménez.

Un niño se emocionó al conocer a Luis Alfonso tras el homenaje a Yeison Jiménez Talento nacional

Un niño lloró de emoción al conocer a Luis Alfonso tras homenaje a Yeison Jiménez: ¡así reaccionó!

Luis Alfonso emocionó a un niño al hacerle un regalo en vivo tras el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá.

Pipe Bueno sorprendió al revelar que Messi y el Inter de Miami escucharon música regional colombiana Pipe Bueno

Pipe Bueno reaccionó al conocer a Lionel Messi en Medellín: así lo mostró en video

Pipe Bueno emocionó al público en Medellín y sorprendió al revelar que Messi escuchó música regional colombiana.

Lo más superlike

Manuela Gómez habla de su pasado en La casa de los famosos La casa de los famosos

Manuela Gómez conmueve en La casa de los famosos con su historia de vida y renacer: “Sufrí mucho”

Manuela Gómez abrió su corazón en La Casa de los Famosos Colombia 3 y compartió momentos difíciles de su vida.

Yeison Jiménez se quería casar en 2026 Yeison Jiménez

Sale a la luz video de Yeison Jiménez hablando de su deseo de casarse en 2026: “Me caso a los 35”

Christian Nodal volvió a ser tendencia tras dejar ver un nuevo tatuaje con el nombre de Ángela Aguilar. Christian Nodal

Christian Nodal mostró un detalle sorprendente dedicado a Ángela Aguilar

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones Talento internacional

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones