Pipe Bueno reaccionó al conocer a Lionel Messi en Medellín: así lo mostró en video

Lionel Messi y todo el Inter de Miami terminaron viviendo un momento muy colombiano, y es que la música de Pipe Bueno también fue protagonista durante el encuentro futbolero.

¿Por qué Lionel Messi y el Inter de Miami terminaron disfrutando de la música regional?

En un partido de exhibición entre Atlético Nacional y el Inter de Miami en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el delantero argentino no fue el único que se llevó todas las miradas en este amistoso.

Pipe Bueno, por su parte, puso a más de uno a disfrutar con su música popular regional, convirtiéndose en otro de los grandes protagonistas de la noche al afirmar que Messi y su equipo escucharon la música regional colombiana.

"Así fue que Messi y todo el Inter de Miami terminaron escuchando música Regional Colombiana ay ay ayyy", escribió Pipe Bueno

En un video que compartió en sus redes sociales, el cantante de música popular mostró a sus millones de seguidores un emotivo momento en el que dejó ver cómo fue su presentación durante el medio tiempo del partido.

Messi y el Inter de Miami vivieron un momento colombiano al ritmo de Pipe Bueno. (Foto: AFP)

¿Cómo reaccionó Pipe Bueno al encontrarse con Lionel Messi en Medellín?

Y es que no solo deleitó a muchos con sus canciones, sino que también compartió con algunos de los asistentes al encuentro, firmó autógrafos y mostró su emoción al ver a uno de los jugadores más grandes de la historia.

Rápidamente, el video de Pipe Bueno se llenó de “me gusta” y comentarios elogiando al cantante colombiano tras su actuación en el Atanasio Girardot de Medellín: “Pipe Bueno siempre chimba con la gente”, fue uno de los comentarios de un fan en redes.

Y no podía faltar la reacción de Luisa Fernanda W, quien comentó con unas cortas palabras: “Esoo”, dejando ver su respaldo además con emojis de corazón y fuego.

Su mensaje, por supuesto, también generó otras reacciones y elogios en redes, donde muchos elogiaron su relación sentimental con el cantante: "tan bello tu Pipe” o “demasiado crack”.

Lo cierto es que el Inter Miami derrotó 2-1 a Atlético Nacional en el amistoso internacional. Juan Manuel Rengifo abrió el marcador para Nacional, pero Luis Suárez empató para el equipo de Messi y en al final Elkin Rivero anotó el gol para darle el triunfo al Inter de Miami.