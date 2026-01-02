Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Greeicy reapareció tras difícil situación familiar; esto publicó

La artista Greeicy Rendón decidió compartir un mensaje con sus fanáticos en medio del momento que atraviesa.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
greeicy en situacion familiar
Greeicy dedica mensaje as sus fans en difícil situación/AFP: Ivan Apfel

La cantante Greeicy Rendón reapareció en redes sociales en medio de la situación familiar que atraviesa con su padre Luis Alberto Rendón.

¿Cómo reapareció Greeicy Rendón en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, compartió un video en el que se dejó ver desde la zona verde de su casa y en donde interpretó una canción que siente que la acompaña en estos momentos difíciles y de la que quiso revelar un poco.

greeicy en dificil momento de su vida

Según detalló lo hizo para aquellos que quizás necesiten escuchar algo así y puedan seguir caminando por ese trayecto que ya encontraron, aconsejando que no dejen atrás todo ese recorrido que llevan y el destino hacia donde van.

"No lo sueltes y cada vez que sientas que hay algo en ti que se está apagando… R E C U E R D A que tú tienes esa C * N D E L A que te prende", agregó.

Confesó que tiene muchas ansias de revelar la canción completa y contarle de manera mágica y especial la forma en que llegó a ella.

"Hay canciones especiales… canciones que llegan sin duda alguna de un lugar especial… de parte de algo que sabe más de lo que todos sabemos", dijo.

En su interpretación de la canción recordó además en encuentro que tuvo con una mantis religiosa y que le dejó un claro mensaje.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Greeicy tras su reaparición?

Miles de fanáticos en redes sociales aplaudieron y agradecieron verla de nuevo llena de positivismo y buena energía, pese a las dificultades que esté pasando.

greeicy rendon dedica reflexion tras nueva cancion

Varios de ellos le dedicaron palabras de cariño, apoyo y aliento para seguir adelante y poder superar esta adversidad que atraviesa.

Por lo pronto, sus fieles admiradores están a la expectativa del estreno de la canción y que pueda seguir cautivándolos con sus presentaciones en vivo y sus publicaciones en redes sociales, con las que tanto los suele enamorar y entretener debido a su particular personalidad y reflexiones por la que le agradecen.

