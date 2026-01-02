Luis Alfonso cantó a dueto con Yeison Jiménez en su homenaje: “quiso cantar desde el cielo”

El pasado sábado 31 de enero se llevó a cabo un homenaje al cantante en el Estadio Nemesio El Campín, donde grandes artistas como Luis Alfonso se reunieron para honrar su memoria a través de la música. Durante la presentación, el artista emocionó al público al ‘cantar a dueto’ con él mediante una interpretación grabada.

¿Cómo fue la presentación de Luis Alfonso en el homenaje a Yeison Jiménez?

Luis Alfonso fue uno de los artistas que se unieron para rendir homenaje póstumo a Yeison Jiménez en un evento cargado de simbolismo. Para hacer de este momento aún más especial, decidió cantar ‘a dueto’ con él.

Homenaje a Yeison Jiménez en El Campín. (Foto Canal RCN).

Quienes estuvieron presentes aseguran que no fue un dueto cualquiera, pues el joven artista decidió interpretar ‘Destino final’ con la voz original de Yeison Jiménez de fondo, creando un momento cargado de emoción que muchos describieron como un canto a dos voces, una desde el escenario y otra desde el cielo, en un homenaje que tocó fibras entre los seguidores de la música popular.

“Muchachos, les tengo un invitado especial que hoy quiso cantar desde el cielo para todos ustedes. Véngase mijo, como lo tenga, hágale”, mencionó el artista momentos antes de que la voz de Yeison retumbara una vez más en El Campín.

Sin duda, el homenaje se convirtió en un momento inolvidable para fanáticos y artistas del género popular, donde la música se unió para celebrar el legado de Yeison Jiménez.

¿Habrá más homenajes en honor a Yeison Jiménez?

Hasta el momento de desconoce si habrá un nuevo homenaje a Yeison Jiménez, pues su familia y equipo de trabajo no se ha pronunciado al respecto. Lo que sí es probable es que sus amigos colegas continúen nombrándolo en sus presentaciones en vivo para mantenerlo vivo en la memoria de sus fanáticos.

Por lo pronto, este sería el cierre oficial de la despedida de Yeison Jiménez, quien falleció el pasado sábado 10 de enero en un accidente aéreo junto a cuatro miembros de su equipo y su piloto, dejando un legado que sus fanáticos y colegas continuarán recordando.